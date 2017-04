Angajatii din Romania au obtinut, in 2016, castiguri salariale totale de 57,35 miliarde euro, nivel-record istoric ca valoare absoluta, dar partea din valoarea adaugata in economie care le revine salariatilor ramane mult sub nivelul din 2008 si este semnificativ mai mica decat nivelul din alte state din Uniunea Europeana, arata datele publicate de catre biroul european de statistica, Eurostat.

Datele sunt semnificativ sub cele estimate de Comisia Nationala de Prognoza (CNP. ) Astfel, potrivit prognozei de toamna, CNP anticipa ca angajatii din Romania vor fi remunerati in 2016 cu 265,5 miliarde lei, echivalent cu 59,3 miliarde euro, conform News.ro.

Potrivit Eurostat, valoarea totala a remuneratiilor angajatilor din Romania a crescut cu 11,3% in 2016, de la 51,55 miliarde euro in 2015.

Valoarea absoluta a castigurilor din 2016 a depasit precedentul record istoric, din 2008, cand angajatii din Romania au castigat, in total, 55,9 miliarde euro.

Totusi, partea din valoarea adaugata creeata in economia Romaniei care revine salariatilor a ramas in 2016 cu mult sub nivelul din 2008. Astfel, valoarea remuneratiilor angajatilor romani a ajuns in 2016 la 33,9% din PIB in 2016., de la de la 32,3% din PIB in 2015.

In 2008, angajatorii din Romania au cedat salariatilor 39,3% din PIB sub forma de venituri salariale.

La nivelul UE, doar doua tari au distribuit angajatilor, in 2016, procente mai mici din PIB sub forma de venituri salariale: Irlanda (31,3% din PIB) si Grecia (33,4% din PIB).

La polul opus, angajatii din Danemarca si Franta primesc peste 52% din PIB sub forma de salarii.

Dupa 2008, angajatii din Romania au incasat o parte tot mai mica din ceea ce a produs economia, veniturile lor atingand un nivel minim de 31,7% din PIB in 2013.

Chiar daca nivelul a urcat usor in 2014, 2015 si 2016, datele Eurostat arata ca procentul din PIB alocat salariilor a ramas in Romania al printre cele mai mici din Uniunea Europeana.

Comisia Nationala de Prognoza estimeaza o crestere rapida a valorii totale a salariilor in anii urmatori, pana la 290,7 miliarde lei (65,2 miliarde euro) in 2017, 312,2 miliarde lei (70,3 miliarde euro) in 2018 si 359,5 miliarde lei (81,3 miliarde euro) in 2020.

Totusi, partea din economie care revine salariatilor romani va ramane intre 36% si 37% din PIB in urmatorii ani, cu mult sub nivelul european.

