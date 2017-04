”E in lucru o analiza. Principalul obiectiv al implementarii Legii salarizarii este acela de a face sistemul predictibil, stabil, controlabil. De aici apare nevoia de urgenta in implementare si termenul de 1 iulie este unul de la care nu putem face rabat. In legatura cu capacitatea bugetului de a absorbi impactul, este prematur sa ma pronunt. Astept macar executia pe trimestrul I si atunci voi avea o imagine mai clara cat din suplimentul de anvelopa salariala va putea fi absorbit in semestrul II in acest an si cat o sa absorbim in urmatoarele executii bugetare. Este o analiza in derulare, nu am concluziile”, a declarat ministrul Finantelor, Viorel Stefan, potrivit News.ro.

Totodata, Stefan a afirmat ca este corect ca Legea salarizarii unitare sa faca ”obiectul unei dezbateri publice in Parlament”, dupa ce premierul declara, in cursul diminetii, ca Legea salarizarii va fi o initiativa a tuturor deputatilor si senatorilor care fac parte din coalitia de guvernare.

”Noi am avut experienta adoptarii de legi de salarizare prin ordonante de urgenta si iata acum care e situatia. Este un haos in materie de salarizare. De aceasta data vrem sa fie o lege dezbatuta public, analizata foarte bine, care sa surprinda opiniile tuturor participantiilor la acest dialog si careia sa-i dam un caracter de stabilitate”, a aratat Viorel Stefan.

