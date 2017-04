Sistemul de pensii private din Romania administra, in 31 decembrie 2016, active de 7,26 miliarde de euro, cu 27,16% peste nivelul inregistrat in anul anterior, pe fondul cresterii contributiei medii, potrivit datelor publicate luni de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Ponderea pensiilor private in PIB a fost, la sfarsitul anului trecut, de 4,35% comparativ cu 3,64% in decembrie 2015, potrivit News.ro.

”Valoarea totala a activelor nete inregistrata la sfarsitul anului trecut de fondurile de pensii administrate privat a fost de 31,47 miliarde de lei (6,93 miliarde de euro), ritmul anual de crestere fiind de 27,53% (27,06% raportat la moneda euro)”, se arata in comunicatul ASF.

Avansul a venit pe fondul cresterii, la finalul anului trecut, cu 3,69% a numarului de participanti, pana la 6,8 milioane. In plus, a crescut si contributia medie, aceasta fiind de 128,45 lei in luna decembrie, in crestere cu 13,46% fata de decembrie 2015.

Cresterea activelor a fost influentata de majorarea contributiei obligatorii a angajatilor la Pilonul II de pensii de la 5% la 5,1%, de la 1 ianuarie 2016.

De asemenea, castigul salarial mediu net la nivel national a fost de 11,4% in decembrie 2016, fata de decembrie 2015, potrivit date oficiale publicate de Institutul National de Statistica (INS).

Valoarea medie a unui cont pentru cei aproximativ 6,67 milioane de participanti cu conturi active in Pilonul II era, la 31 decembrie 2016, de 4.719 lei (1.039 euro), in crestere cu 22,18% fata de decembrie 2015 si cu 17,24% fata de iunie 2016.

”4,70 milioane de participanti inregistrau sume in cont de pana la 5.000 lei (70,48%). Valoarea contului pentru 1,14 milioane de persoane era cuprinsa intre 5.000 si 10.000 de lei (17,15%), iar pentru 0,83 milioane de persoane de peste 10.000 de lei (12,38%)”, se arata in comunicat.

Fondurile de pensii administrate privat au crescut ponderea investitiilor in depozite bancare cu 94,56%, in decembrie 2016 fata de decembrie 2015, pana la 2,26 miliarde lei (504 milioane euro).

Cea mai mare pondere din total o au investitiile in titluri de stat, 20,35 miliarde lei (4,5 miliarde euro), care au avut un avans de 25,2% in decembrie 2016 fata de decembrie 2015.

A doua pondere, ca importanta, o au investitiile in actiuni, 5,9 miliarde lei (1,3 miliarde euro), un avans de 24,38% in decembrie 2016 fata de decembrie 2015.

In Romania exista sapte administratori de fonduri de pensii private pe pilonul II: Metropolitan Life, NN Pensii, BCR, Aegon, BRD, Generali si Allianz-Tiriac.

Sursa foto: mrmohock/Shutterstock.com