Monica Daniela Pop, manager al Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti, a fost pusa sub acuzare pentru patru fapte de abuz in serviciu si conflict de interese, a anuntat, luni, Directia Nationala Anticoruptie, potrivit News.ro.

Potrivit procurorilor, Monica Pop a incheiat, in 13 iunie 2003, 25 octombrie 2007, 1 decembrie 2007 si 29 noiembrie 2012, cu incalcarea legislatiei primare, patru acte aditionale la un contract de inchiriere ce fusese incheiat anterior cu o societate comerciala.

“Prelungirea contractului de inchiriere s-a facut nelegal, deoarece, pentru respectarea prevederilor din Legea 213/1998 raportat la HG 1069/2002, exista obligatia legala ca, incepand cu anul 2003, inchirierea spatiilor din cadrul Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti sa fie efectuata de catre Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1 si ulterior de catre Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice din cadrul Consiliului Local Sector 1 Bucuresti, iar sumele de bani incasate cu titlu de chirie sa revina fie Primariei Sectorului 1 (administrator), fie Primariei municipiului Bucuresti (proprietar)”, sustin procurorii.

Mai mult, spun anchetatorii, desi Consiliul Local Sector 1 a stabilit un cuantum minim al chiriei pentru inchirierea de spatii pentru servicii medicale si alte activitati decat cele medicale, cum sunt cele de alimentatie publica, chiria la Spitalul de Oftalmologie stabilita prin cele patru acte aditionale a fost sub acel prag minim.

“Prin aceasta, a fost cauzata o paguba bugetului Primariei Municipiului Bucuresti si/sau bugetului Primariei Sectorului 1 Bucuresti in valoare de aproximativ 24.478 euro si, corelativ, a fost creat un folos de aceeasi valoare societatii comerciale care a inchiriat spatiul in incinta spitalului”, au scris procurorii in ordonanta de incepere a urmaririi penale.

Monica Pop este acuzata si de conflict de interese pentru ca, in 28 noiembrie 2012, la sedinta Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic de Oftalmologie, a participat la luarea unei decizii privind incheierea unuia dintre actele aditionale la contractul de inchiriere, desi in perioada 1 martie 2007 – 14 ianuarie 2011 a fost angajata la acea firma cu contract de munca cu norma partiala. Anchetatorii sustin ca, fiind vorba de o perioada de cinci ani ce precede data incheierii documentului, sunt intrunite conditiile care definesc conflictul de interese.

Procurorii i-au adus la cunostinta managerului Spitalului de Oftalmologie, Monica Pop, acuzatiile din dosar si faptul ca are calitatea de suspect.

In iulie 2016, Ministerul Sanatatii a sesizat procurorii pentru posibile fapte penale privind contracte incheiate de Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti cu mai multe firme, printre acesta fiind inchirierea unor spatii pentru un bufet, un atelier de reparatii optica medical si pentru infiintarea unei farmacii. Neregulile au fost constatate in urma verificarilor facute de Corpul de Control al Ministerului Sanatatii.

In ceea ce priveste inchirierea unui spatiu pentru un bufet, Corpul de Control nu a putut identifica aprobarea Consiliului de Administratie a Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, caietul de sarcini al licitatiei sau aprobarea Ministerului Sanatatii, conform HG 517/1991.

De asemenea, Corpul de Control a gasit doua forme ale acestui contract, una batuta la masina de scris, alta scrisa pe un calculator, acestea fiind diferite.

Corpul de Control a mai constatat ca, in perioada 2007 - 2011, managerul spitalului a fost angajat al acestei societati, fapt ce contravine prevederilor Legii 95/2006.

In cazul contractului de inchiriere a unui spatiu pentru un atelier de reparatii optica medicala, Corpul de Control a constat ca lipsesc de la dosar aprobarea Ministerului Sanatatii si a Consiliului de Administratie.

“Initial, acest contract a fost incheiat cu o societate comerciala in 2002, firma ce avea sa se dizolve in anul 2008 prin decizie definitiva a Curtii de Apel Bucuresti. In 2009, Spitalul incheia un acord cu aceasta firma dizolvata in 2008 pentru inlocuirea in contractul de inchiriere cu o alta societate a acelorasi asociati”, arata atunci Ministerul Sanatatii.

In ce priveste inchirierea unui spatiu pentru infiintarea unei farmacii in 1993, Corpul de Control a constatat ca nu se poate proba respectarea prevederilor contractuale.

Managerul Spitalului de Oftalmologie arata atunci ca spatiile din unitatea medicala inchiriate apartin primariei si sunt concesionate pentru 49 de ani. Ea preciza ca nu intelege care a fost prejudiciul adus spitalului daca doua ore din timpul sau liber a lucrat in privat.

Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a facut verificarile dupa ce jurnalistii de la Gazeta Sporturilor au scris, la inceputul lunii iunie 2016, ca Monica Pop a inchiriat firmei Monona, care vinde mancare, dar si rame de ochelari, lentile si cristaline pentru bolnavi, un spatiu in spital si a prelungit contractul de patru ori de atunci, iar, in schimb, firma a angajat-o, timp de patru ani.

