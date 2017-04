Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au pus in miscare actiunea penala pentru Lucian Nicolae Duta, la data faptelor presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pentru patru fapte de luare de mita, potrivit News.ro.

Lucian Duta a fost pus sub control judiciar pe cautiune, stabilita de procurori la 4,5 milioane de lei, pe care trebuie sa o depuna in 10 zile.

Procurorii DNA il acuza pe Lucian Duta ca, in perioada 2010 - 2012, cand era presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a pretins si primit de la reprezentantii a doua firme de software mita de 8,6 milioane de euro pentru a asigura semnarea si derularea in bune conditii a unor contracte sau acte aditionale incheiate cu CNAS.

Duta ar fi primit cinci milioane de euro pentru incheierea si derularea unui act aditional la contractul pentru realizarea Parteneriatului pentru Proiectarea, Construirea si Operarea Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurarilor de Sanatate din Romania (SIUI) si 2,4 milioane de euro pentru a sustine incheierea si derularea unui act aditional la contractul privind realizarea Parteneriatului pentru Proiectarea, Construirea si Operarea SIUI extins la nivelul CASA-OPSNAJ.

Anchetatorii sustin ca Lucian Duta ar mai fi luat mita 200.000 de euro in legatura cu incheierea si derularea unui acord-cadru de servicii avand ca obiect furnizarea solutiei informatice de implementare a Cardului National de Asigurari Sociale de Sanatate si interconectarea acestora cu SIUI, precum si un million de euro pentru incheierea si derularea contractului de furnizare de servicii privind implementarea prescriptiei electronice.

Cei 8,6 milioane de euro ar fi ajuns la Lucian Duta fie in numerar, in mai multe transe, fie prin virament in contul unei firme pe care acesta o controla, fiind facute in acest sens operatiuni economice ce au la baza contracte fictive de prestari servicii.

“Din sumele de bani virate in contul firmei controlate de Duta Nicolae Lucian au fost efectuate o serie de plati in favoarea acestuia, spre exemplu: contravaloarea unor bilete de avion, cazare la alte hoteluri din tara si strainatate, precum si plati pentru achizitionarea unui teren in municipiul Bucuresti, intr-o zona rezidentiala exclusivista, pe care a fost emisa autorizatie de construire pentru P+4”, au scris procurorii in ordonanta de punere in miscare a actiunii penale.

Procurorii i-au adus la cunostinta lui Lucian Duta acuzatiile si i-au atras atentia ca daca nu plateste in 10 zile cautiunea de 4,5 milioane de lei, ar putea fi solicitata instantei inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestarea preventiva. Duta trebuie sa depuna cei 4,5 milioane de lei, care vor fi consemnati pe numele acestuia la dispozitia DNA sau sa aduca in garantie imobile in limita acestei sume.

In perioada in care se afla sub control judiciar, Lucian Duta are interdictie sa paraseasca tara si sa ia legatura cu mai multe persoane indicate de procurori si este obligata sa mearga la Sectia 2 Politie in zilele stabilite in programul de supraveghere, dar si sa se prezinte la DNA de fiecare data cand este chemat.

Fostul presedinte al CNAS Lucian Duta a fost audiat, in 23 noiembrie 2016, de procurorii DNA, el spunand atunci ca a dat declaratii in calitate de martor intr-un dosar.

Lucian Duta este de peste trei ani urmarit penal pentru abuz in serviciu privind achizitii de servicii de mentenanta in cazul unei aplicatii informatice de management al resurselor, pentru un numar mai mare de licente decat cele folosite de casele judetene de asigurari de sanatate, prejudiciul fiind de peste 150.000 de euro.

In acest dosar, procurorii DNA au stabilit ca, in perioada ianuarie-aprilie 2010, CNAS a organizat procedura de achizitie pentru servicii de mentenanta si suport tehnic in cazul sistemului ERP, o aplicatie informatica de management al resurselor, pentru care licentele de exploatare fusesera achizitionate de la compania Siveco Romania in perioada 2003-2007.

Anchetatorii sustin ca au fost achizitionate mentenanta si suport tehnic pentru 1.296 de licente detinute la nivelul CNAS si al caselor judetene, desi nu toate acestea erau utilizate. Astfel, ar fi fost achizitionate servicii de mentenanta si pentru aproape 270 de licente care nu erau utilizate, fiind produs astfel un prejudiciu CNAS si caselor judetene de asigurari de sanatate de peste 150.000 de euro.

