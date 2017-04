Asociatia Producatorilor de Carne de Porc arata ca pretul carnii de porc a crescut in ultimul an cu 40%, ajungand la 5,5 lei pe kilogram in viu la inceputul lunii aprilie, la poarta fermelor.

"In fiecare an, in perioada aceasta preturile cresc. Am resimtit de la inceputul anului cand vindeam cu 4,7 lei pe kilogram, iar acum am ajuns la un pret de 5,7 lei pe kilogram. A crescut cererea. Intotdeuna incepand cu luna aprilie si sfarsind cu luna septembrie exista o curba a cresterii. Din septembrie scade din nou. In aceasta perioada creste consumul, ies oamenii la iarba verde”, a afirmat presedintele APCP, Ion Ladosi, pentru News.ro.

Scumpirile au fost generate in principal de factori externi, in conditiile in care Romania importa cantitati importante de carne de porc.

Proprietarul producatorului de mezeluri Cris Tim, Radu Timis, sustine ca in aprilie preturile vor creste cu 10- 20% in cazul carnii proaspete de porc si cu 6-10% in cazul mezelurilor, fata de luna martie din acest an.

„Sunt doua motive. Unul este ceea ce s-a intamplat anul trecut cand efectivele de matca de scroafe au fost taiate pentru ca a fost cel mai mic pret din ultimii cinci ani, legat de embargoul cu Rusia si de o supraproductie de carne de porc, iar in anul acesta a fost o cerere mai mare decat oferta”, a spus Timis, pentru News.ro.

" Partea asiatica a crescut cu 15%. Un purcelus de 22 de kilograme a ajuns de la 40 de euro la 82 de euro. S-a dublat preturile purcelusilor intr-un an", a completat el.

Pretul carnii de porc va creste cu 36% pana la sfarsitul anului

Producatorii si procesatorii din Romania sunt influentati de piata internationala, iar estimarile proprietarului Cris Tim arata ca pretul carnii de porc va creste cu 36% pana la sfarsitul anului.

„Marea majoritatea a procesatorilor vor mari preturile preparatelor din carne cu 6-10%, dar in ceea ce priveste carnea proaspata, luna aceasta vom vedea cresteri de 15-20%. Acolo este influenta directa a celor ce cumpara carne la carcasa. Saptamana trecuta a fost inregistrat cel mai mare pret la bursa din Germania: carcasa de porc a ajuns la 1,68 de euro”, a explicat Timis, care se asteapta la noi scumpiri si in luna mai.

In prezent, pretul carnii de porc a ajuns cu 40% mai mare fata de aceeasi perioada din 2016, spun jucatorii din sector.

Nu exista motive pentru cresterea pretului la carnea de porc

Pe de alta parte, retailerii si specialistii din industria alimentara sustin ca nu exista motive pentru astfel de cresteri de preturi.

„Nu vad un motiv pentru a creste pretul carnii de porc atat timp cat nu avem o crestere substantiala a carnii din import, pentru ca balanta se face intre ce este in afara si ce este in interiorul tarii. Si nu vad ce ar duce la aceasta crestere, nu cred in povesti de genul acesta. Am discutat cu procesatori de carne si mi-au spus ca este o crestere sensibila, dar care sa nu ingrijoreze”, a declarat, pentru News.ro, directorul departamentului Relatii Institutionale si Dezvoltare Durabila din cadrul Carrefour Romania, Florin Capatana.

"Incercam si noi in urma discutiilor avute sa tinem pretul la un nivel la care sa nu simta clientul. Deocamdata nu stiu sa existe pe piata o tulburare in pretul carnii de porc", a completat el.

Si presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara (FSIA), Dragos Frumosu, sustine ca nu exista o justificare a unor astfel de scumpiri, avand in vedere ca pretul combustibilul nu s-a modificat, iar pretul furajelor nu a crescut atat de mult incat sa ridice costul carnii de porc cu pana la 30%.

Totusi, multi patroni din industria carnii au fost afectatii de cresterea salariului minim pe economie de la 1 februarie, de la 1.250 lei la 1.450 lei.

„Nu as vrea sa cred si sa aud cumva ca pretul la carnii de porc creste din cauza suportului financiar mare rezultat din cresterea salariului minim pe economie. Pentru ca patronii ar trebuie sa inteleaga: chiar daca suportul financiar pentru cresterea salariului minim a fost mare, este numai vina lor, pentru ca 75% dintre angajati sunt plati cu salariul minim pe economie. Si este una cand cresti cu 200 de lei salariul minim pentru 25% dintre angajati si alta este cand majorezi salariile cu 200 de lei pentru 75% dintre angajati”, a spus Frumosu.

Jumatate dintre firme vor da faliment, daca pretul carnii de porc ar creste cu 30%

Potrivit presedintelui FSIA, daca pretul carnii de porc ar creste cu 30%, jumatate dintre firmele din sector vor da faliment in trei luni, pentru ca puterea de cumpararea a romanilor nu poate suporta aceste scumpiri, iar carnea de porc este un produs care poate fi usor substituit in consum.

„Romanii mananca destul de multa carne si, in conditiile acestea, cantitatea vanduta va fi mai mica, pentru ca este posibil ca un kilogram de carne, care costa pana astazi 18 lei, de maine sa fie mai mult de 20 de lei. Atunci omul nu isi va mai cumpara 4 kg de carne pe luna, ci 3 kg", a explicat Frumosu.

Ultimele date ale Institutului National de Statistica (INS) arata ca pretul carnii de porc a fluctuat nesemnificativ in primele doua luni din acest an, crescand cu 0,04% in februarie fata de finalul anului trecut, dupa un avans de 1,95% in intregul an 2016.

Sursa foto: racorn/Shutterstock