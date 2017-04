27 de proiecte urmeaza sa primeasca finantare in cadrul componentei Spatii Verzi Urbane. Activitatile incluse in aceasta componenta se vor desfasura in 17 judete si vor include actiuni de reamenajare a unor curti de scoli, gradinite, parcuri publice sau curti ale centrelor de copii.

Aceste proiecte presupun plantarea a peste 3.074 de arbori si arbusti si in jur de 5.000 flori pe o suprafata de 23.629 mp de spatiu urban, echivalentul a circa 4 terenuri de fotbal. Spatiile astfel transformate vor deveni locuri pentru desfasurarea unor activitati de educatie ecologica, scopul fiind ca elevii sa inteleaga importanta protejarii mediului.

In cadrul celei de-a doua componente a Programului Spatii Verzi, Arii Naturale Protejate, alte 23 de proiecte vor primi finantare din partea MOL Romania. Activitatile finantate vor include organizarea unor tabere Junior Ranger, amenajarea de poteci tematice, organizarea de evenimente precum „Ziua Rezervatiei”, „Ziua Biodiversitatii”, expozitii si activitati extrascolare de educatie ecologica. Proiectele din componenta Arii Naturale Protejate se vor derula in 17 judete din tara.

Incepand din anul 2006, cand a fost lansata prima editie a programului Spatii Verzi, MOL Romania si Fundatia pentru Parteneriat au alocat peste 5 milioane de lei pentru finantarea a 472 de proiecte de mediu, care au presupus, printre altele, plantarea a 71.966 de arbusti si pomi si a 69.006 de flori in spatii urbane, organizarea a 677 de activitati extrascolare de educatie ecologica precum si a 89 de tabere Junior Ranger. De asemenea, au fost infiintate si amenajate 86 noi poteci tematice in ariile naturale protejate.

Totodata o suprafata impresionanta de spatiu urban - 452.777 mp (de 2,5 ori mai mare decat suprafata Gradinii Botanice din Bucuresti, de exemplu) a beneficiat de implementarea activitatilor din acest program.

