Salariile procurorilor si judecatorilor vor creste, potrivit noii Legi a salarizarii, majorarea fiind mai mare in cazul judecatorilor. De asemenea, sporurile pot fi acordate in continuare, dar cu incadrarea intr-un plafon de 30%.

"Nu scade salariul niciunui magistrat. Atat salariile procurorilor, cat si ale judecatorilor cresc in noua Lege a salarizarii unitare, dar cresterea este mai mare la judecatori. In toata Europa este la fel, judecatorii au salarii mai mari decat procurorii”, au spus oficiali din Ministerul Muncii, potrivit News.ro.

Magistratii pot primi in continuare sporuri, pentru ca plafonul de 30% este stabilit pe ordonatorul de credite, nu pe angajat.

"Daca angajatorul considera ca un anume angajat are rezultate bune in munca, nu il impiedica nimeni si nimic sa-i dea acelui angajat sporuri si de 80%. Singura conditie este ca ordonatorul de credite sa se angajeze, per total, sa nu depaseasca plafonul de 30% din salariile tuturor angajatilor”, a precizat sursa citata.

Lazar: Noua Lege a salarizarii nu trebuie sa faca diferente intre veniturile procurorilor si ale judecatorilor

Procurorul general Augustin Lazar a declarat, joi, ca noua Lege a salarizarii unitare nu trebuie sa faca diferente intre veniturile procurorilor si ale judecatorilor, pentru ca acestia au statut unic de magistrat si trebuie respectat, altfel s-ar crea o problema de constitutionalitate.

“Ne dorim un proiect de lege care sa fie definitiv si sa stim despre ce discutam. Am inteles ca sunt mai multe proiecte. Exista un singur statut, de magistrat, si asta trebuie respectat”, a spus Augustin Lazar.

Procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie a aratat ca CSM a cerut Ministerului Muncii proiectul Legii salarizarii unitare, pentru a fi analizat si a se putea pronunta un punct de vedere. "Sper sincer ca va fi un proiect rational, care sa nu faca o diferentiere de statut. Procurorii si judecatorii au acelasi statut, de magistrat”, a adaugat Lazar.

Procurorul general a atras atentia ca, in caz contrar, "s-ar crea o problema de constitutionalitate", avand in vedere ca exista o decizie a Curtii Constitutionale care a stabilit ca judecatorii si procurorii "au acelasi statut de magistrat".

Magistratii, ingrijorati de Legea salarizarii. Toader: Unele sporuri sunt in pericol

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii si reprezentantii asociatiilor de magistrati s-au declarat, joi, nemultumiti ca nu au fost invitati de Ministerul Muncii la discutiile privind proiectul Legii salarizarii unitare si ca nu stiu ce contine acesta.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a asigurat ca salariile magistratilor nu o sa scada dupa aplicarea noii Legi a salarizarii unitare, precizand ca cel mult unele sporuri „sunt in pericol”.

Am primit asigurari ca nu sunt scaderi salariale si nici diminuari. Exista o grila pe care se fac proiectiile pe familiile ocupationale. Sporurile difera de la o structura la alta, dar nu pot sa va asigur ca au ramas neschimbate. Astazi se discuta forma si apoi avem o intrevedere pentru a ne spune un punct de vedere Tudorel Toader, Ministrul Justitiei

Proiectul Legii salarizarii urmeaza sa fie semnat joi

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca in sedinta de joi a coalitiei, de la Sinaia, va semna noua Lege a salarizarii unitare ca initiativa legislativa, impreuna cu premierul Sorin Grindeanu si presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu.

Sindicalistii Confederatiei “Cartel Alfa” sustin ca prezentarea Legii salarizarii unitare in Parlament ca initiativa legislativa a unor parlamentari PSD este o sfidare din partea ministrilor Muncii si Dialogului Social la adresa partenerilor sociali si cer premierului demiterea acestora, pentru incompententa cu care au abordat elaborarea proiectului, precum si deblocarea transmiterii acestuia la sindicate, care nu l-au vazut nici dupa trei luni de la initiere.

Saptamana trecuta, dupa discutiile din Consiliul National Tripartit, liderul "Cartel Alfa", declara ca premierul Sorin Grindeanu a garantat ca se va intarzia inaintarea catre Parlament a proiectului Legii salarizarii unitare, pentru a exista timp suficient ”de discutie, dezbatere si sincronizare a disfunctionalitatilor pe care fiecare sector in parte le-a semnalat pana acum”.

Bogdan Hossu spunea atunci ca el nu a vazut proiectul si nu stie pe nimeni care sa fi spus ca a vazut proiectul Legii salarizarii in ansamblul sau, respective corpul legii, anexele de salarizare pe fiecare an de promovare si anexele legate de sporuri, “care raman intr-o anumita nebulozitate".

