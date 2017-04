Se vorbeste din ce in ce mai mult de exodul medicilor romani si problemele din sistemul de sanatate. Oare sunt suficient de motivati si pregatiti pentru aceste provocari viitorii medici? Vor alege sa munceasca in Romania sau vor pleca in alte tari mai dezvoltate? Citeste in continuare ce a raspuns la aceste intrebari Miron Tiganas, student al unei facultati de medicina din Romania.