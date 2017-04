Indiferent ca trebuie sa iti repari masina, ai o urgenta medicala, o factura neplanificata sau proprietarul apartamentului in care stai cu chirie te anunta ca trebuie sa te muti si esti nevoit sa iti cauti alta locuinta, de aceste situatii nu te pot feri decat masurile de siguranta pe care ti le iei cu mult timp inainte, asa cum este cazul unui cont de economii. Insa putini sunt cei care isi permit sa puna lunar bani deoparte pentru situatii neprevazute, asa ca, daca ai nevoie de o varianta prin care sa obtii suma de care ai nevoie, fara sa te indatorezi peste masura, iata care sunt solutiile propuse de CBS News:

Un imprumut de nevoi personale pe termen scurt

Imprumuturile de nevoi personale pot fi foarte avantajoase in situatiile de criza, mai ales daca nu iti trebuie o suma foarte mare de bani. Acestea pot fi rambursate in termen de 30 de zile, asa ca nu te vei adanci in datorii dificil de inapoiat. Unele institutii de creditare iti ofera dobanda si comision 0 pentru primul imprumut, asa ca iti poti acoperi cheltuielile urgente, fara sa ai grija calcularii fiecarui leu pe care trebuie sa il dai inapoi.

Un alt avantaj este timpul in care poti obtine un credit. De exemplu, acest imprumut rapid poate fi accesat in doar cateva ore, prin simpla completare a unui formular online, fara sa te mai deplasezi la sediul companiei. Dupa cum vezi pe site, conditiile de acordare sunt suficient de relaxate pentru a-ti permite sa imprumuti banii de care ai nevoie, dar si sa te asiguri ca ii vei putea returna la data scadenta.

Incasarea salariului in avans

Multe companii le permit angajatilor sa aplice pentru obtinerea unui salariu in avans, o data sau de doua ori pe an. Beneficiile acestei practici sunt ca nu vei suferi nicio pierdere la banii pe care ii primesti si poti obtine o suma mai mare din start. Insa, de regula, dureaza cateva zile pana cand completezi cererea, obtii aprobari de la managerul departamentului si de la resurse umane, apoi cererea ajunge la departamentul financiar, care iti vireaza banii in cont.

Aceasta varianta este utila atunci cand ai nevoie de bani pentru o situatie care poate fi amanata pentru scurt timp. Va trebui insa sa ai grija cum iti calculezi banii pentru luna urmatoare, astfel incat sa fii sigur ca iti vor ajunge pana la urmatorul salariu.

Descoperirea de cont sau overdraftul

Descoperirea de cont iti pune la dispozitie o suma mai mare decat cea pe care o ai pe card, in functie de salariul pe care il ai. Majoritatea institutiilor iti acorda echivalentul a trei salarii, insa acest tip de creditare are conditii mai stricte. Unele banci iti cer sa ai o vechime de cel putin un an la actualul angajator si o adeverinta salariala de la serviciu, iar analiza dosarului se poate prelungi si ea pe cateva zile.

De asemenea, vei plati dobanda pentru suma pe care o cheltuiesti in plus, iar unele banci prevad si un comision pentru acordarea overdraftului, asa ca este bine sa afli toate detaliile inainte sa aplici pentru o descoperire de cont.

Imprumuturile de la prieteni sau familie

Oricat de mult ai avea nevoie de bani, este intotdeauna neplacut sa ii imprumuti de la cei apropiati. Daca aceasta este insa singura solutie la care poti apela, cel mai bine este sa le propui sa incheiati si un contract de imprumuturi intre persoane fizice sau sa aveti o chitanta de mana, astfel incat sa nu apara neintelegeri sau certuri. De asemenea, ar trebui sa stabiliti de comun acord si o perioada de rambursare a banilor si toate conditiile sa fie clare de ambele parti.

Asadar, exista variante pentru a depasi cu succes o situatie de urgenta, cat timp ai grija sa nu te indatorezi peste masura si respecti cu strictete datele de inapoiere a banilor. Cantareste de fiecare data atat avantajele, cat si avantajele unei solutii de creditare, astfel incat sa faci cea mai buna alegere pentru tine.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright:pathdoc