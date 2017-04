Angajatii Administratiei Canalelor Navigabile, compania care administreaza canalele navigabile din Romania, ar putea castiga lunar, in medie, 3.589 lei brut in acest an, cu 28% mai mult fata de anul trecut. Cresterile salariale sunt prevazute intr-un proiect de hotarare de Guvern lansat luni in dezbatere publica de Ministerul Transporturilor.