Cinci cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2 si 2,5 s-au produs, marti, in mai putin de opt ore. Patru dintre seisme au fost inregistrate in judetul Prahova, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului.

Primul seism, cu magnitudinea 2,4, s-a produs la ora 14.59, la o adancime de 13,8 kilometri, iar al doilea seism a avut magnitudinea 2,3 si s-a produs la ora 15.01, la adancimea de 15,1 kilometri, ambele cutremure fiind inregistrate in judetul Prahova, conform News.ro.

Tot in Prahova, marti seara au avut loc alte doua cutremure, la ora 20.38, respectiv 22.45. Acestea au avut magnitudinea 2,2 si 2 si s-au produs la adancimi de 12, respectiv 14,1 kilometri.

Un al cincilea cutremur s-a inregistrat, marti seara, la ora 22.20, in judetul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea 2,5 si s-a produs la adancimea de 103,8 kilometri. Cu o zi in urma, s-a produs un alt cutremur, cu magnitudinea 3,8, la o adancime de 144 de kilometri. Seismul s-a inregistrat la ora 19.18, in judetul Buzau.

