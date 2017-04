O familie cu venituri medii va cheltui in acest an cel putin 500 de lei pentru sarbatorile de Paste, in conditiile in care o parte importanta din buget va fi folosita pentru a cumpara carne de porc, de miel sau de pui, arata o analiza a News.ro , pe baza preturilor actuale din retailul modern, dar si din comertul traditional.

O familie medie cheltuieste pentru produsele de baza precum carne de miel, carne de porc, cozonac, faina, ulei, oua, salam, carnati, fructe si legume, in jur de 500 de lei, potrivit informatiilor culese de News.ro din pietele si hipermarketurile din Bucuresti.

Daca in urma cu cativa ani pietele agroalimentare puneau la dispozitia clientilor produse mai ieftine decat in supermarketuri, in prezent situatia s-a schimbat semnificativ. In cele mai multe cazuri, preturile alimentelor din piete sunt la acelasi nivel cu cele din hipermarketuri, iar in unele situatii alimentele de pe tarabe sunt mai scumpe decat cele de pe rafturile retailerilor.

Cu cat se vand carnea de miel si de porc si ouale, inainte de Paste

Astfel, daca in pietele agroalimentare in preajma Pastelui pulpa de porc fara os costa 15,90 de lei pe kilogram, in hipermarketuri pretul unui kilogram de pulpa de porc fara os ajunge la 12,99 de lei.

In ceea ce priveste pretul carnii de miel, comerciantii din piete vand pulpa intreaga cu 19,5 lei si cu 24 de lei pe kilogram pulpa inferioara.

Retailerii vand acest produs tot cu circa 24 de lei pe kilogram. In piete, vanzatorii sustin ca se aprovizioneaza cu miei din Sibiu sau din Dobrogea, insa in realitate originea acestor produse nu este sigura.

Preturile oualelor ajung la 0,5 lei pe bucata in piete, in timp ce in hipermarketuri un carton cu 30 de oua se comercializeaza cu 12 lei, ceea ce inseamna un pret de 0,4 de lei bucata.

Cum ouale colorate nu pot lipsi de pe masa de Paste, unii romani prefera sa achizitioneze oua gata vopsite. Un carton cu 10 oua vopsite costa 14 lei in supermarketuri.

Pui in loc de miel, de Paste. Cat costa carnea de pasare

Reprezentantii industriei alimentare sustin ca romanii isi indrepta atentia mai mult spre carnea de pasare, deoarece aceasta este mai ieftina fata de carnea de miel.

„Din cauza lipsei banilor traditia incepe sa dispara. Adica omul isi ia putina carne de miel pentru ziua de Paste si isi face o ciorba si o pulpa la cuptor si a terminat cu consumul de carne de miel. Si se indreapta mai mult catre carne de pasare deoarece este ceva mai ieftina ”, a declarat, pentru News.ro, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara (FSIA), Dragos Frumosu.

Din datele adunate de News.ro, rezulta ca pretul unui kilogram de pui grill ajunge la aproape 12 lei, in timp ce pretul carnii de miel porneste de la 19,5 lei pe kilogram in piete si poate ajunge la 24 de lei in hipermaketuri.

Presedintele FSIA mai spune ca unii romani care nu agreeaza carnea de miel aleg sa cumpere carne de curcan pentru a pastra momentul festiv.

Pulpa superioara de curcan cu os este comercializata in hipermarketuri la un pret de 14 lei pe kilogram.

Frumosu a mai spus ca, in aceasta perioada, preturile legumelor sunt mai mari cu 20-25% fata de aceeasi perioada din 2016.

Lista cu principalele produse alimentare pe care le cumpara o familie din Romania pentru sarbatorile de Paste:

Pui grill - 20 de lei/ bucata de 1,8 kg

Pulpa de porc fara os - 65 lei/ 5 kg

Miel intreg- 119,5 lei/ 5 kg

Pulpa superioara de curcan cu os – 13,99 lei/ kg

Cozonac - 30 lei/ 2 bucati

Pasca-15 lei/ bucata

Iepuri din ciocolata – 12,46 lei/ 2 bucati

Sticla de vin - 50 lei / 2 sticle

Morcovi – 2 lei/legatura

Telina – 2 lei/ bucata

Ardei gras – 9 lei/ kg

Rosii - 7 lei/kg

Castraveti - 6,5 lei/ kg

Ceapa verde- 4 lei/ 4 legaturi

Branza - 20 lei/kg

Ulei - 10 lei/2 litri

Salam - 18 lei/ bucata

Iaurt - 5 lei / 900 gr

Smantana - 6 lei/900 gr

Carton cu 30 oua – 12 lei

Carton cu 10 oua vopsite- 14 lei

Ciocolata - 8 lei/ 2 tablete a cate 92 de gr.

Lapte – 2,44- 4,79 lei/ litru

Carnati proaspeti - 30 lei/2 kg

Carnati uscati de porc - 35 lei/kg

Preturile produselor alimentare din lista de mai sus sunt preturi medii stabilite pe baza informatiilor colectate din hipermarketuri, magazine si piete din Bucuresti.

