Mall-ul AFI Cotroceni este deschis, ca in fiecare an, pe perioada sarbatorilor de Paste. Astfel, in 16 aprilie magazinele, restaurantele, cafenele si zone de distractie sunt deschise in cadrul centrului comercial AFI Cotroceni.

Totodata, hipermarketul Auchan din AFI Cotroceni este deschis in ziua de Paste in intervalul orar 14:00-23:00. Toate celelalte magazine detinute de Auchan in Romania vor fi inchise pe data de 16 aprilie.

Spatiile comerciale, restaurantele si hipermarket-urile din cadrul Mega Mall din Bucuresti, Shopping City Timisoara, Vulcan Value Center, Braila Mall, Shopping City Targu Jiu, Shopping City Deva, Ploiesti Shopping City, Severin Shopping Center, Shopping City Galati, Shopping City Piatra Neamt, Shopping City Sibiu si Centrul Comercial Auchan Titan sunt inchise pe data de 16 aprilie.

Totusi, cinematografele din cadrul tuturor mall-urilor care sunt dotate cu astfel de zone de divertisment sunt deschise in 16 aprilie incepand cu ora 13.00 sau, in unele cazuri, incepand cu ora 14.00.

Cele patru centre comerciale Vivo, detinute de dezvoltatorul imobiliar Immofinanz in Cluj-Napoca, Constanta, Baia Mare si Pitesti, vor fi inchise in 16 aprilie, iar luni, 17 aprilie, acestea vor fi deschise in intervalul orar 12:00 - 22:00.

Programul magazinelor din Baneasa Shopping City din perioada sarbatorilor de Paste va fi scurt pe 15 aprilie, pana la ora 19:00, iar pe 16 aprilie vor fi inchise, exceptand MaxBet, care va avea program non-stop, Max Fun, cu program 12:00-2:00, si locul de joaca Gymboland, cu program 12:00-22:00.

Tot pe 15 aprilie, programul Grand Cinema & More va fi 10:30-20:00, cel al Galeriilor Feeria 10:00-19:00, iar programul Carrefour 08:00-19:00. Pe 16 aprilie, programul Grand Cinema & More va fi 14:00-23:30, iar Galeriile Feeria, precum si Carrefour vor fi inchise.

Centrul comercial Sun Plaza va fi inchis in 16 aprilie.

Programul hipermarketurilor de Paste

In cazul retelei Cora, toate magazinele sunt inchise in 16 aprilie, exceptie facand magazinul din Ploiesti, care este deschis in intervalul orar 14:00-22.00.

Magazinele Kaufland vor avea programul prelungit cu 30 de minute fata de programul normal in perioada, 12 aprilie - 14 aprilie.

Sambata, 15 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 7.00, iar ora inchiderii va varia, in functie de magazin, in intervalul orar 16:00- 18:00.

Duminica, 16 aprilie, magazinele vor fi inchise, iar luni, 17 aprilie, unitatile Kaufland vor avea program scurt: acestea vor fi deschise de la 9:00, iar ora inchiderii va varia in functie de magazin, in intervalul 14:00 – 16:00.

Cu ocazia sarbatorilor de Paste cele 539 de magazine Profi vor avea un program special. Daca in ziua de Paste, 16 aprilie, toate magazinele Profi vor fi inchise, luni aceste unitati vor fi deschise in intervalul 10:00 - 18:00.

Angajatii Lidl vor avea in acest an doua zile libere cu ocazia sarbatorilor de Paste, pe 16 si 17 aprilie. Clientii isi vor putea face cumparaturile in magazinele Lidl pana pe 15 aprilie inclusiv, activitatea fiind reluata marti, 18 aprilie.

Auchan va prelungi cu o ora programul celor mai multe magazine pana pe 14 aprilie, astfel romanii putand sa-si faca cumparaturile in aceasta perioada chiar pana la ora 23.00, dar in 15 aprilie cele mai multe unitati Auchan vor fi deschise doar pana la ora 18.00.

Magazinul si restaurantul Ikea din Baneasa vor fi inchise in zilele de 16 si 17 aprilie. Pe data de 15 aprilie magazinul Ikea va fi deschis in intervalul orar 10.00- 16.00, in timp ce restaurantul va fi deschis in ajunul Pastelui in intervalul orar 09:00 - 15:00.

