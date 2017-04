"Primaria Capitalei va demara in scurt timp, la propunerea Green Group, un program de colectare selectiva a deseurilor, in baza unui Acord de Parteneriat Voluntar, care presupune ca oricand ni se pot alatura alte organizatii interesate. Concret, pe raza Bucurestiului vor fi instalate, pentru inceput, un numar de 50 de puncte de colectare a deseurilor, parte din ele complet automatizate, iar celelalte deservite de operatori, care vor prelua de la cetateni deseurile deja sortate, oferind in schimbul acestora stimulente in numerar sau vouchere de reduceri la marii retaileri”, precizeaza reprezentantii primariei Capitalei, potrivit News.ro.

Acestia considera ca noul sistem va stimula colectarea selectiva.

De asemenea, Primaria Capitalei a anuntat ca va pune in functiune un sistem pentru managementul calitatii aerului, cu 25 de statii fixe de monitorizare a calitatii aerului, noua statii relocabile si 20 de echipamente pentru masurari indicative, in zonele cu trafic intens, in zonele industriale, in parcuri, langa unitatile de invatamant si spitale.