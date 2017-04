Guvernul vrea sa introduca, de la 1 ianuarie 2018, doar doua rate de impozitare a veniturilor globale, de 0% pentru venituri lunare de sub 2.000 lei si de 10% peste acest nivel. In plus, declaratiile fiscale vor fi facute pentru veniturile globale de catre consultanti platiti din bani publici. Anuntul a fost facut de ministrul Finantelor, Viorel Stefan.