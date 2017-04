Bancile au dat de curand startul la programul Prima Casa, dupa ce Guvernul a alocat garantii in valoare de 2,5 miliarde de lei, pentru 2017. Programul a adus si o mica schimbare in ceea ce priveste suma garantata de stat pentru cei care vor sa isi cumpere propria locuinta. Astfel, locuintele mai noi de cinci ani sunt garantate cu 50% din valoarea creditului, in timp ce locuintele mai vechi de cinci ani primesc doar 40% garantie. Cei care vor sa acceseze insa un credit Prima Casa mai au de luat in considerare si un alt aspect.

Previziunile analistilor financiari si ale bancherilor indica o crestere a indicelui ROBOR la trei luni de 2-3%, in urmatorii doi ani. Acest lucru ar putea duce la o majorare semnificativa a dobanzilor la creditele in lei, incepand din a doua jumatate a anului, pe fondul majorarii inflatiei, relateaza Mediafax.

Astfel, rata unui credit Prima Casa ar putea creste si cu 10%, iar valoarea totala de rambursat la final se poate majora si cu 10.000 de euro, daca indicele ROBOR ar creste cu un singur punct procentual. Indicele ROBOR variaza o data la trei luni si este cel in functie de care bancile stabilesc valoarea lunara pe care o are de rambursat un client.

In aceste conditii, analistii estimeaza ca tot mai multi se vor indrepta spre astfel de credite imobiliare, care si-au dovedit stabilitatea in ultimii ani. In prezent, singurul avantaj al unui credit Prima Casa este avansul de doar 5% pe care il aveau de platit cei care voiau sa devina proprietari. Insa, in 2017, unele banci au anuntat ca dubleaza avansul cerut pentru Prima Casa, conditie in care un credit imobiliar devine mult mai rentabil.

In acelasi timp, 73% dintre membrii CFA Romania (Chartered Financial Analyst), analistii financiari certificati international, anticipeaza majorarea ratelor de dobanda pentru scadentele scurte (Robor la trei luni), iar 85% anticipeaza majorarea ratelor de dobanda pentru scadentele pe termen mediu (cinci ani).

Riscul cel mai mare este pentru cei care au accesat credite Prima Casa fara sa aiba insa venituri foarte mari. Pentru ei, socul cresterii ROBOR va fi resimtit din plin. Iar fata de cei care au credite imobiliare si beneficiaza de aplicarea legii darii in plata, proprietarii de locuinte cumparate prin Prima Casa sunt mai expusi, daca nu isi vor permite sa mai plateasca ratele.

In cazul unei cresteri cu cateva procente a indicelui ROBOR, este de asteptat ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa intervina pentru echilibrarea situatiei pe piata creditelor. Dezvoltarea creditarii in lei va constrange BNR sa acorde o mare atentie limitarii volatilitatii dobanzilor, prin eliberarea bancii centrale de constrangerile din piata valutara. Pe termen mediu, daca tendinta de crestere a creditului in lei continua, BNR ar urma sa se concentreze mai mult pe o stabilizare a dobanzilor la lei.

Dobanda medie la creditele Prima Casa in lei a crescut de la 4,93% in decembrie 2016 la 5,15% in ianuarie 2017, pe fondul avansului ratelor indicilor pietei interbancare ROBOR, in decembrie.

