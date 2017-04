Un deputat PSD a depus in Parlament un proiect de lege care va obliga persoanele care urmeaza cursurile scolilor auto sa promoveze si un curs de prim ajutor in vederea obtinerii permisului de conducere.

In vederea obtinerii permisului de conducere, "candidatii au obligatia de a efectua, pe parcursul activitatilor de pregatire teoretica si practica, si promova un curs de prim ajutor in trafic", se arata in proiectul de lege intiat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, potrivit News.ro.

Programa, modalitatile de organizare si desfasurare a cursului de prim ajutor in trafic, lista centrelor autorizate pentru instruirea si testarea teoretica si practica si baremul de promovare se stabilesc si se actualizeaza prin ordin comun al ministrului Sanatii si al ministrului Afacerilor Interne.

Toti soferii vor putea asigura rapid si corect masurile de prim ajutor. Datele stiintifice sustin acest demers: cateva secunde fac diferenta dintre viata si moarte, (...) interventia rapida creste sansele de supravietuire. Pentru a fi cu adevarat eficiente, masurile de prim ajutor trebuie cunoscute precum tabla inmultirii. Efectuate incorect pot duce la sechele grave Deputatul PSD Tudor Ciuhodaru

Parlamentarul sustine ca in Europa exista 16 state care au implementat deja masuri similare, printre care Marea Britanie, Germania, Norvegia, Elvetia si Danemarca.

