Nicio masina nu va mai putea sa circule, de vineri, ora 22.00, pana marti, la ora 05.00, pe Calea Victoriei, intre Piata Victoriei si strada George Enescu, precum si pe strazile de legatura cu aceasta, potrivit News.ro.

In perioada restrictiilor de trafic, soferii vor putea traversa Calea Victoriei pe strada Sevastopol, strada Gheorghe Manu, bulevardul Dacia si strada George Enescu. De asemenea, va fi permis accesul riveranilor la domiciliu, precum si catre unitatile economice din zona, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restrictiilor, pe: strada Frumoasa, intre strada Sevastopol si Calea Victoriei; strada Gina Patrichi, intre bulevardul Lascar Catargiu si Calea Victoriei; Calea Grivitei, intre strada Constantin Budisteanu si Calea Victoriei. Accesul auto al riveranilor va fi restrictionat catre aleea din fata Palatului Stirbei, apoi catre strada Banului, potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei.

Rutele alternative in perioada restrictiilor traficului rutier sunt pe bulevardul Kiseleff - Piata Arcul de Triumf - Piata Charles de Gaulle - Calea Dorobantilor - Soseaua Stefan cel Mare si pe Calea Stirbei Voda - strada Ion Campineanu - Calea Victoriei.

Si in Piata Constitutiei, unde are loc evenimentul „Traditii si Flori de Sarbatori”, circulatia rutiera va fi inchisa de vineri pana luni, intre orele 17.30 si 22.30, pe bulevardul Unirii, intre bulevardul Libertatii si bulevardul I.C. Bratianu, in ambele sensuri de circulatie.

Spectacole de teatru si concerte in Capitala, de Paste

Primaria Capitalei organizeaza, in zilele de Paste, evenimentul "La pas pe Calea Victoriei”. Sambata si duminica, intre orele 10.00 si 20.00 si luni, intre 10.00 si 18.00, vor fi organizate spectacole de teatru si concerte. Pe Calea Victoriei vor fi prezenti mimi, animatori, portretisti, statui vivante si vor fi deschise ateliere pentru copii, de facepainting, dar si un studio foto mobil.

Corul barbatesc "Armon” si Corul Academic "Divina Armonie”, dar si mai multi muziciani stradali vor intretine atmosfera sarbatorilor pascale printr-un program muzical deosebit. Spectacolul de teatru "Zidul”, o coproductie Teatrul Masca - ARCUB, in regia lui Mihai Malaimare, va aduce in fata publicului tehnica statuilor vivante, balet si o poveste tulburatoare, sustin organizatorii.

In Piata Constitutiei, unde municipalitatea a organizat evenimentul „Traditii si Flori de Sarbatori”, au loc, de vineri pana luni, concerte si spectacole de muzica sacra si clasica, dar si concerte folclorice sau de muzica pop-rock.

Vineri vor urca pe scena, de la ora 19.30, Corul Symbol, Grupul Vocal Acapella, Trei Parale si Grigore Lese, iar sambata vor sustine concerte, de la aceeasi ora, Traffic Strings, Matei Ioachimescu & Cvartetul Passione, Camerata Regala si Corul Filarmonicii “George Enescu”.

In prima zi de Paste, in Piata Constitutiei, intre orele 20.00 si 22.00, vor canta Orchestra Valahia, Lavinia Goste, Gelu Voicu si Maria Dragomiroiu.

In a doua zi de Paste, in Piata Constitutiei vor sustine concerte, de la ora 20.00, Lidia Buble, Vunk, Holograf si Carla’s Dreams.

Sursa foto: Radu Bercan / shutterstock.com