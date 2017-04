Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, atentionari cod galben de vant puternic, valabile in mai multe judete. De asemenea, ANM a transmis o informare meteorologica de ploi si vreme rece in sudul si sud-estul tarii, valabila pana marti, la ora 10.00.

ANM a emis o informare meteorologica de ploi, intensificari ale vantului si vreme rece in sudul si sud-estul tarii, de duminica seara pana marti dimineata. Incepand de duminica, de la ora 22.00, si pana marti, la ora 10.00, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei va ploua, iar cantitatile de apa vor depasi local 15-20 l/mp si izolat 30 l/mp.

In Carpatii Meridionali si de Curbura, in special la altitudini de peste 1.500 metri, vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.

Sursa foto: Robert Hoetink/Shutterstock