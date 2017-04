Politistii au efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 370 de perchezitii care au vizat destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. In urma perchezitiilor, politistii au confiscat mai multe kilograme de droguri si substante psihoactive, dar si electronice, arme, bani si autoturisme.

In perioada 31 martie - 12 aprilie, au avut loc 372 de perchezitii in imobilele a 378 de persoane suspectate de trafic de persoane, trafic si consum ilicit de droguri, criminalitate informatica si spalare de bani, fiind retinute sau arestate 118 persoane, iar 19 fiind cercetate sub control judiciar, se arata intr-un comunicat emis de Politia Romana.

In urma perchezitiilor, politistii au ridicat 98 de comprimate ecstasy, 10 grame de amfetamina, 1.503 grame si 18 doze de heroina, 9 grame de cocaina, 750 de grame de hasis, 13.045 de grame de cannabis, 89 de grame de seminte de cannabis, 203 plante si 11 grame de muguri de cannabis, 15 ghivece cu plante de cannabis, 4.579 de grame de masa vegetala, 3.005 grame de substante psihoactive, 25 de jointuri, 75 de plicuri cu diverse substante,13 cantare electronice, 28 de grindere si 33.352 de pachete de tigari.

De asemenea, politistii au pus sub sechestru opt autoturisme si au confiscat 180.660 de lei, 44.815 de euro, 4.430 de dolari, 195 de lire sterline, 1.700 de franci elvetieni, 1.451 de lei moldovenesti, dar si 9 HDD-uri, 18 laptop-uri, cinci unitati centrale, 10 tablete, 108 cartele SIM, 12 medii de stocare, 277 de telefoane mobile, doua unitati DVR, doua televizoare, cinci arme, 85 de alice, 20 de cartuse si patru arme albe.

Activitatile desfasurate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au avut loc in cadrul unor dosare penale aflate in instrumentarea DIICOT.

In 4 aprilie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta si cei ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanta, au facut 11 perchezitii domiciliare in Constanta, pentru destructurarea unui grup de persoane care ar fi creat o retea de distributie a drogurilor de risc (cannabis) in judetul Constanta, in urma acestor perchezitii politistii confiscand 232 de grame cannabis, tigari cu cannabis, dispozitive de preparat, portionat si ambalare a dozelor de droguri si 3.665 de lei. Potrivit politistilor, membrii gruparii ar fi desfasurat aceasta activitate in perioada 2016-2017. Astfel, 25 de persoane au fost duse pentru continuarea cercetarilor la DIICOT Constanta, in cazul a zece persoane fiind continuata urmarirea penala, iar sapte au fost retinute pentru 24 de ore pentru trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc in mod ilicit pentru consum propriu.

In 6 aprilie, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Braila au facut o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat de 49 de ani, in urma perchezitiei politistii confiscand 626 de grame de cannabis. De asemenea, politistii au gasit, in locuinta barbatului, o cultura de cannabis cu 23 de plante, instalatiile necesare intretinerii culturii, precum si ingrasaminte si alte substante. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

In 12 aprilie, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Sibiu si Timisoara si procurorii DIICOT au facut trei perchezitii domiciliare in judetul Timis la o persoana suspectata de pornografie infantila prin sisteme informatice si corupere sexuala, dupa ce mama unei fete de 12 ani din municipiul Sibiu a sesizat organele judiciare ca fiica sa ar fi fost determinata de barbatul cu care a purtat conversatii pe o retea de socializare sa realizeze filmari in care minora sa apara dezbracata, in ipostaze sexuale explicite. Potrivit politistilor, minora ar fi realizat mai multe filmari in ipostaze sexuale explicite, pe care i le-ar fi trimis barbatului pe reteaua de socializare. Politistii au constatat ca barbatul ar fi folosit un cont fals, dandu-se drept un model de 17-18 ani si ca avea in lista de prieteni mii de persoane, printre care si foarte multe minore. Politistii l-au identificat pe barbat, in varsta de 20 de ani, din judetul Timis, el fiind retinut pentru 24 de ore si ulterior arestat preventiv, pentru 30 de zile.

