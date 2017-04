Sirenele care anunta situatiile de urgenta vor suna alternativ, in toata tara, incepand de marti si pana vineri, intre orele 10.00 si 15.00. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca populatia trebuie sa stie ce inseamna fiecare sunet al sirenei, in cazul unor situatii de mare risc.

Anuntul de testare a sirenelor a fost facut de Departamentul pentru Situatii de Urgenta pe pagina de Facebook, cu indemnul ”#SHARE ca sa nu fim luati prin surprindere”, potrivit News.ro.

Potrivit calendarul exercitiului PROCIV 2017, marti sirenele vor suna in judetele Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Tulcea si Vrancea, iar miercuri exercitiul va avea loc in Bucuresti, Arges, Bacau, Botosani, Brasov, Ilfov, Neamt, Prahova, Suceava, Vaslui, Buzau, Dambovita, Giurgiu si Iasi. Joi, sirenele pentru situatii de urgenta vor fi testete in Alba, Harghita, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Covasna, Maramures, Mures, Satu Mare, Salaj si Sibiu, iar vineri exercitiul se va desfasura in judetele Arad, Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Olt, Teleorman, Timis si Valcea.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a explicat ca exercitiul este organizat pentru ca populatia trebuie sa stie ce inseamna fiecare sunet al sirenei, in cazul unor situatii de mare risc.

Este un exercitiu prin care testam sirenele si obisnuim populatia ce inseamna fiecare sunet, ce inseamna cand suna asa sau cand suna altfel. Este un exercitiu care s-a facut si in alte tari, Germania a avut asa ceva recent la nivel national, prin verificarea sistemelor de instiintare publica, a sirenelor in mod deosebit Raed Arafat

El a mai spus ca IGSU va verifica, in urma acestui exercitiu, si daca toata lumea a sesizat ca sirenele sunt pornite.

"Sirenele sunt cele care exista in acest moment si vom analiza daca s-a auzit peste tot, daca toata lumea a sesizat ca sirenele sunt pornite, pentru ca sunt unii care si-au izolat geamurile si s-ar putea sa nu auda nimic. Atunci sunt sisteme alternative de alertare, la care incepem sa ne gandim, pe langa sirene, sa mai fie si altele. Facem parteneriat cu mass-media sa transmita instantaneu mesaje in situatii de urgenta", a mai spus secretarul de stat.

Intrebat de ce sistemul este testat acum, Arafat a spus ca este ceva normal, pentru ca de multi ani nu a fost testat.

Sursa foto: Facebook/ Departamentul pentru Situatii de Urgenta