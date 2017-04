Ministrul Muncii a anuntat ca medicii vor ajunge din 2018 la salarii comparabile cu cele din tarile din vestul Europei. Intr-un interviu pentru Mediafax, ea a declarat ca salariile medicilor vor porni in 2018 de la un minimum de 1.200 de euro brut lunar, ajungand pana la 3.600 de euro pentru specialistii cu vechime. Pana ca proiectiile acestea sa devina realitate, insa, medicii care vor sa-si creasca veniturile au la dispozitie cateva instrumente utile:

Programe concepute pentru medicii care vor propria clinica sau care au deja un cabinet si doresc sa-l dezvolte

Spre deosebire de doctorii care lucreaza doar in spitale de stat, cei care au propriul cabinet pot inregistra venituri lunare de cateva ori mai mari. Totusi, un cabinet privat functioneaza dupa aceleasi principii ca si o afacere din alte domenii, existand o multime de provocari pe parcurs.

Doctorii intreprinzatori au la dispozitie astfel de programe concepute special pentru medicii care au nevoie de un sprijin financiar in administrarea cabinetului sau pentru cei care isi doresc sa-si deschida un cabinet. Nu este vorba doar despre un instrument prin care se poate obtine finantare, ci si unul pentru consultanta. Unui medic ii poate fi dificil sa descifreze hatisul legislativ, iar aici intervin astfel de programe ce ofera si informatii utile doctorilor.

Cei care planuiesc sa deschida un cabinet particular pot accesa fonduri europene nerambursabile

Putini medici stiu ca au la dispozitie si fonduri de la Uniunea Europeana, pentru a-si deschide un cabinet particular, pentru a-l imbunatati pe cel pe care il au deja sau pur si simplu pentru cercetare in domeniu. Exista trei programe europene prin care medicii pot obtine fonduri nerambursabile - Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), Programul Operational Regional (POR) si Programul Operational Competitivitate (POC).

La fiecare dintre aceste programe pot aplica si medicii care au nevoie de sprijin financiar in vederea deschiderii unui cabinet privat. De ele pot profita specialistii din mai multe arii – tehnicienii dentari, stomatologii, radiologii, medicii de familie etc.

Salariile de la marile clinici private sunt la nivelul celor din Occident

O alta metoda prin care medicii pot obtine venituri mai mari este angajarea la marile clinici private. Salariile oferite de acestea sunt la nivelul celor din Occident pentru aproape toate specializarile. Foarte multi medici din sistemul de stat colaboreaza si cu marile clinicile private, insa exista si o buna parte care prefera exclusiv sa lucreze la privat, acolo unde salariile sunt cu mult mai mari fata de ce ofera spitalele de stat.

De altfel, clinicile private au avut in ultimii ani mai multi pacienti ca niciodata. Tot mai multi romani aleg cabinetele, clinicile si spitalele private in detrimentul celor de stat. Datele Institutului National de Statistica arata ca sistemul privat de sanatate a crescut de 300 de ori doar in ultimul an si ca numarul medicilor din sistemul privat a crescut de la putin peste 2%, in 1997 la aproape 26%, in 2014. Aproape 5 milioane de romani se trateaza in insitutiii medicale private, asa ca nu este de mirare ca si veniturile medicilor care colaboreaza cu ele ating valori ridicate.

