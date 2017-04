Angajatii companiei de stat care administreaza porturile dunarene, Administratia Porturilor Dunarii Fluviale, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor, ar putea avea in acest an o crestere de 51,8% a castigului mediu lunar, pana la 2.814 lei, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern lansat marti in dezbatere publica. Compania are sediul in Giurgiu, de unde provine ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.

Cresterea este cea mai mare anuntata pana in prezent pentru companiile aflate in subordinea ministerului condus de Razvan Cuc, potrivit News.ro.

Ministrul a ocupat, din 2012 pana in 2013, functia de director adjunct al Zonei Libere Giurgiu, iar din 2013 pana in 2015 a fost director general. Cuc a obtinut si un mandat de deputat la alegerile parlamentare din decembrie 2016, din partea PSD Giurgiu.

Bugetul alocat cheltuielilor de natura salariala, in cadrul companiei, ar putea creste cu 73,5% in acest an, de la 3,4 milioane lei anul trecut, la 5,9 milioane lei in 2017. In paralel, cheltuielile totale vor creste cu 49%, de la 10,6 milioane lei, pana la 15,8 milioane lei in 2017.

Compania a bugetat pentru acest an venituri totale de 16 milioane lei, cu 33,3% mai mari fata de nivelul din 2016. Insa profitul net estimat pentru acest an este cu peste 85% mai mic decat anul trecut, scazand de la 1,4 milioane lei in 2016 la 204.000 lei in 2017.

Sursa foto: Dreamstime.com