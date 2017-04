Angajatorii nu vor mai retine din salariul angajatilor, in fiecare luna, decat contributiile sociale, nu si impozitul pe venit, pe care romanii vor fi obligati sa si-l plateasca singuri in cursul anului urmator, cand vor depune declaratii de venit global pe gospodarie. Bani deoparte trebuie sa puna si cei care au venituri din dobanzi sau care au castigat la jocuri de noroc, obligatia de a retine impozitul la sursa fiind eliminata si pentru depozitele bancare si pentru organizatorii de jocuri de noroc, potrivit unui draft de modificare a Codului Fiscal, scrie News.ro . Ramane sa fie retinut in continuare la sursa, insa, de catre notari, impozitul pe veniturile din vanzarea imobilelor.

Veniturile din salariile si asimilate salariilor, cele din activitati independente, dar si veniturile din investitii sau din jocuri de noroc vor fi impozitate anual, prin globalizare la nivel de gospodarie. Daca in prezent angajatorii trebuie sa calculeze si sa retina salariatilor atat contributiile sociale (pensii, sanatate, somaj), cat si impozitul pe venit (de 16% in prezent), din 2018 nu vor mai retine si vira la buget decat contributiile sociale. Impozitul pe venit ramane in sarcina angajatului, caruia angajatorul are obligatia sa ii elibereze, pana la finele lunii februarie 2019, doar un document din care sa rezulte situatia veniturilor nete realizate in cursul anului precedent, potrivit News.ro.

Astfel, draftul de modificare a Codului Fiscal abroga articolul 80 care stabilea ca “platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l plati la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.” Elimina, de asemenea, obligatia prevazuta la articolul 81 pentru completarea si depunerea declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, inlocuind-o cu “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominal a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit”.

In schimb, pentru ca angajatul sa-si poata completa declaratia globala de venit in cursul anului urmator, angajatorul este obligat, potrivit proiectului mentionat, “sa transmita/elibereze fiecarui beneficiar de venit un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul net realizat in cursul anului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior”.

Nici platitorii de venituri pentru activitati independente nu vor mai retine la sursa impozitul pe venit, si aceasta categorie de venituri urmand sa fie supusa impozitului global pe gospodarie.

Obligatia de retinere la sursa este eliminata si pentru veniturile din investitii. In prezent, impozitul de 16% pe veniturile din dobanzi pentru depozitele la vedere si la termen, precum si pentru cele constituite in sistemul Bauspar, de economisire-creditare in domeniul locativ, este calculat si retinut de catre banci la momentul inregistrarii in conturile titularilor, fiind apoi virat integral la bugetul stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii in cont.

Dupa introducerea noului sistem de impozitare globala a gospodariilor, bancile scapa de obligatia calcularii si retinerii impozitului, insa trebuie sa comunice fiecarui deponent persoana fizica, in scris, situatia veniturilor/pierderilor inregistrate anual, depunand si la ANAF declaratii anuale pentru fiecare contribuabil care le este client:

Abandonarea retinerii la sursa va insemna ca statul nu va mai incasa lunar, pe tot parcursul anului 2018, impozit pe venit din salarii, drepturi de autor, activitati independente, investitii, castiguri din jocuri de noroc, adica peste 20 miliarde de lei sau circa 10% din veniturile totale ale statului.

Sursa foto: Shutterstock