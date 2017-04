De la 1 iulie 2017, 90% din energia electrica platita de consumatorii casnici va proveni din piata libera, fata de 80% in prezent, si 10% va fi energie din piata reglementata, la preturi fixate de catre stat, potrivit News.ro. De la finalul acestui an, piata energiei electrice pentru populatie va fi complet liberalizata.

"In acest moment nu avem in vedere o crestere de pret. Practic (pretul, n.r.) va ramane incadrat in acelasi nivel, pentru populatie. In rest, este liber”, a spus Havrilet, in urma unei conferinte organizate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

In privinta situatiei de pe piata energiei electrice din ianuarie, cand preturile au crescut puternic, seful ANRE sustine ca autoritatea a sanctionat mai multe societati de furnizare electricitate, a retras licentele pentru doua companii si a luat in calcul posibilitatea de a se ridica licenta pentru alte companii.

”Insa le-au fost mentinute licentele, pentru ca, societatile fiind in insolventa, nu se poate ridica o lincenta atunci cand o societate are un plan de iesire din insolventa bazat tocmai pe utilizarea licentei”, a precizat presedintele ANRE.

Preturile pe piata spot a bursei de energie OPCOM au depasit, in luna ianuarie, aproape zilnic, niveluri record, care au ajuns pana la 680 lei/MWh, de peste doua ori mai mari decat in primele zile ale anului.

Luna trecuta, presedintele ANRE, Niculae Havrilet, a declarat ca ANRE a finalizat investigatia pe piata energiei pe care a declansat-o in urma cresterii pretului pe bursa in luna ianuarie si a retras licentele unor furnizori din sectorul energiei electrice, in timp ce unii dintre ei au fost amendati.

ANRE a verificat 18 furnizori, iar unora dintre acestia, care au generat pierderi in randul furnizorilor de ultima instanta si de retea, le va fi retrasa licenta.

Sursa foto: Shutterstock