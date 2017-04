ISU a amendat compania Metrorex cu 12.500 de lei, in urma unor controale defasurate in statiile de metrou. Sanctiunile au fost aplicate din cauza lipsei a doua cai de evacuare in unele statii de metrou, dar si din pricina spatiilor comerciale care reduc latimea de circulatie.

Controalele au fost efectuate in perioada 3-7 aprilie de catre ISU si au vizat modul de respectare a normelor de aparare impotriva incendiilor, modul de realizare a evacuarii in situatii de urgenta, dar si functionarea instalatiei de detectie-semnalizare-alarmare in caz de incendiu, potrivit News.ro.

In urma verificarilor, au fost identificate mai multe nereguli, pentru care au fost aplicate 21 de sanctiuni contraventionale (cinci amenzi si 16 avertismente), in valoare totala de 12.500 de lei.

Potrivit ISUBIF, amenzile au fost date pentru statiile de metrou care nu au asigurata sau finalizata o a doua cale de evacuare, neexistand, astfel, posibilitatea ca persoanele sa aiba cel putin doua cai de evacuare, care sa duca in directii opuse.

De asemenea, in statiile Universitate, Piata Romana, Piata Iancului, Gara de Nord 1, Piata Sudului, Tineretului, exista in continuare spatii comerciale care reduc, prin modul de amplasare, latimea libera de circulatie a cailor de evacuare, mai arata reprezentantii ISUBIF.

Ei mai spun ca, in unele statii, mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor nu sunt in stare de functionare permanenta.

"Pe durata controlului, reprezentantii companiei au fost in masura sa remedieze situatiile punctuale constatate de inspectorii de prevenire, privind exploatarea cu improvizatii a instalatiei electrice (din statiile Mihai Bravu, Izvor, Petrache Poenaru), respectiv pentru repunerea in stare de functionare a corpurilor de iluminat de securitate pentru evacuare”, precizeaza reprezentantii ISUBIF.

Pompierii au adaugat ca, de la ultimul control, desfasurat in perioada 7-25 noiembrie 2016, Matrorex a luat unele masuri pentru remedierea problemelor legate de evacuarea calatorilor, fiind eliminate barele metalice improvizate de la sistemul de turnicheti, iar usile de pe traseele de evacuare sunt in prezent mentinute libere, neincuiate si deschise.

Metrorex a inceput modernizarea statiilor

Metrorex a inceput, in 19 aprilie, modernizarea statiilor de metrou, primele lucrari avand loc in statiile Republica, Titan si Nicolae Grigorescu. Lucrarile la cele trei statii sunt programate sa se incheie in 5 mai.

Modernizarea sistemului de control presupune inlocuirea liniei actuale de turnicheti, cu o vechime de peste 20 de ani, cu porti de acces batante, moderne, care faciliteaza atat intrarea, cat si evacuarea rapida a calatorilor in situatii de urgenta.

Noile porti de acces vor avea dubla utilitate, atat prin sistemul de citire a benzii magnetice, cat si prin sistemul de citire a cardurilor contactless, care va putea fi utilizat dupa finalizarea lucrarilor de modernizare a sistemului de control - acces din toate statiile de metrou, a mai anuntat Metrorex.