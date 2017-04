Pana in 21 aprilie au fost raportate 4.881 de cazuri, din care 22 de decese (sase in judetul Timis, cinci in judetul Arad, cinci in judetul Dolj, trei in Caras-Severin, cate unul in judetele Calarasi, Satu Mare si in Bucuresti), potrivit News.ro.

Cazurile de rujeola s-au extins in 38 de judete, cele mai multe in Caras Severin - 943, Timis - 903, Arad - 831, Mures - 346, Dolj - 333, Sibiu -170, Calarasi - 152, Alba -130, Bistrita Nasaud - 129, Satu Mare - 128 si Hunedoara - 126, in restul judetelor inregistrandu-se sub o suta de cazuri.

Doar 185 de persoane din cele 4.881 de cazuri de rujeola sunt vaccinate

Din totalul celor 4.881 de cazuri, 4.696 sunt persoane care nu au fost vaccinate niciodata, 129 au primit cate o doza, 49 au primit doua doze, iar pentru sapte persoane nu este cunoscuta situatia vaccinala.

Cei mai multi nevaccinati, 1.891, sunt copii cu varste intre 1 si 4 ani, 888 au sub un an, 868 - intre 5 si 9 ani, 366 - intre 10 si 14 ani, iar 243 - intre 15 si 19 ani.

