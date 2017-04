La conferinta de presa de vineri, in timp ce Simona Halep raspundea in engleza unor intrebari referitoare la faptul ca Serena Williams este insarcinata, Ilie Nastase, in varsta de 70 de ani, s-a adresat in limba romana unui membru al echipei: "Sa vedem ce culoare are. Ciocolata cu lapte?", scrie News.ro.

Un purtator de cuvant al ITF a declarat pentru BBC ca forul international a aflat despre comentariul lui Nastase si a inceput o investigatie.

"ITF nu tolereaza limbajul discriminatoriu. Am aflat de presupusele declaratii ale capitanului Romaniei, Ilie Nastase, si am inceput o ancheta pentru a vedea faptele cu exactitate, inainte de a lua masurile necesare", a anuntat ITF, conform BBC.

BBC noteaza ca in timpul ceremoniei de vineri, Nastase si-a pus bratele in jurul capitanului nejucator al Marii Britanii, Anne Keothavong, si a intrebat-o in ce camera sta, in fata presei.

Potrivit sursei citate, Nastase i s-a adresat la fel lui Keothavong, insarcinata cu al doilea copil, si la dineul de joi seara.

Simona Halep, locul 5 WTA, si Heather Watson, locul 113 WTA, vor evolua, sambata, de la ora 12.00, in prima partida a intalnirii Romania - Marea Britanie, din barajul pentru mentinerea/retrogradarea in/din Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei.

In a doua partida de sambata vor juca Irina-Camelia Begu, locul 33 WTA si Johanna Konta, locul 7 WTA.

Duminica, de la ora 11.00, sunt programate urmatoarele meciuri:

Simona Halep - Johanna Konta;

Irina Begu - Heather Watson;

Monica Niculescu/Sorana Cirstea - Jocelyn Rae/Laura Robson.

Sursa foto: Ana-Maria Tanasescu/Shutterstock.com