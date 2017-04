Un numar de 111 migranti din mai multe tari au fost depistati, in noaptea de vineri spre sambata, ascunsi intr-un TIR, toti fiind solicitanti de azil in Romania, dar care intentionau sa ajunga ilegal intr-o tara Schengen. In grupul de migranti, cel mai numeros descoperit intr-un automarfar la frontiera judetului Arad cu Ungaria, se aflau si 42 de copii.

Politistii de frontiera aradeni din Vama Nadlac II, de pe autostrada pan-europeana, au verificat remorca unui TIR condus de un roman de 40 de ani, in cadrul unei actiuni de rutina, informeaza News.ro.

Conform documentelor de transport, soferul avea in recomoca piese auto care trebuiau livrate unei firme din Austria, insa politistii de frontiera au gasit 45 de barbati, 24 de femei si 42 de copii, care stateau inghesuiti, fara a exista si marfuri.

In urma verificarilor facute, politistii de frontiera au stablit ca este vorba despre 76 cetateni irakieni, 15 cetateni sirieni, noua iranieni, opt cetateni afgani, doi indieni si un cetatean pakistanez, cu varste cuprinse intre doi si 53 de ani, toti fiind solicitanti de azil in Romania.

”La cercetari, conducatorul auto a declarat ca nu are cunostinta despre modul in care persoanele in cauza s-a ascuns in camion, pe timpul calatoriei el stationand in mai multe parcari pentru TIR”, se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera Arad.

Migrantii au declarat ca doreau sa ajunga in Spatiul Schengen si au recurs la aceasta metoda deoarece nu aveau o viza care sa le permita acest lucru.

Acesta este cel mai mare numar de migranti descoperit vreodata intr-un singur vehicul la frontiera judetului Arad cu Ungaria.

Migrantii sunt cercetati penal pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, iar soferului roman pentru complicitate.

