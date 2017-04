Romania are nevoie de un sistem integrat de avertizare si alarmare a populatiei, care sa permita in timp scurt actionarea unui numar mare de sirene, fiind nevoie de cresterea numarului de echipamente, astfel incat gradul de acoperire al teritoriului reiesit din studiile de audibilitate sa creasca semnificativ au conchis reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) in urma exercitiului national de protectie civila - PROCIV 2017.