Managerul Spitalului Colentina, Silvi Ifrim, a anuntat, sambata, ca in cel mai scurt timp, va propune ca cele 21 de cabinete ale medicilor sectiei de dermatologie a spitalului sa fie ocupate cu paturi pentru bolnavi, in conditiile in care in unitatea sanitara este o acuta lipsa de spatiu.

"Imi doresc ca, din acest an, sa nu mai existe o discrepanta intre ce e scris in documentele Sectiei Dermatologie si realitatea din sectie. Doresc ca, in cele 21 de cabinete ale doctorilor, amenajate in spatii ale spitalului, sa fie introduse paturi pentru bolnavi. In fiecare cabinet pot intra cate doua sau trei paturi, astfel incat sa intram in legalitate. Doctorii trebuie sa inteleaga aceasta problema. O sa vorbesc cu colegii in Consiliul medical. Pe hartie avem cate 25 de paturi pentru fiecare din cele doua sectii de dermatologie, in realitate sunt doar 10. Nu putem trai in minciuna tot timpul. Medicii sa umble printre bolnavi, nu sa stea inchisi in cabinete. Asta nu arata ca o clinica universitara. In schimb, avem cabinete personalizate foarte bune. Vreau ca, in scurt timp, aceasta sa redevina cea mai buna clinica de dermatologie din Bucuresti”, a sustinut managerul spitalului, sambata, in cadrul unei conferinte de presa, informeaza News.ro.

Ifrim a mai aratat ca in acest moment nu mai sunt spatii in spital, in conditiile in care in ultimii ani a crescut numarul paturilor cu 150, dar avand aceeasi structura de personal, adica 1.250 de posturi.

"Doamne fereste sa ajungeti cu cineva drag aici. Ne plimbam cu bolnavul prin spital cu ambulanta deoarece nu avem o camera de garda centralizata. Ar trebui sa ne ocupam intai de bolnav si abia apoi de confortul medicilor. O parte din sectia de cardiologie este in alta cladire. Vi se pare normal? La cardiologie avem 10 - 15 medici care stau intr-un singur cabinet. Nu e vorba de o vendeta”, a continuat Ifrim.

Managerul a mai aratat ca fosta conducere a spitalului, asigurata opt ani de Bogdan Andreescu, aflat acum in concediu de crestere a copilului, dupa ce, in ianuarie 2017, a fost demis, a facut investitii consistente in pavilionul B al spitalului, intr-o cladire care nu a fost expertizata inainte de investitii.

”Sunt probleme serioase pentru a asigura o buna functionare a spitalului. Am luat legatura cu un expert pentru a face o expertiza tehnica. S-au facut investitii in pavilionul B fara expertiza. Voi face noi aceasta evaluare”, a mai sustinut Ifrim.

In continuare, ea a aratat ca prin acesta reorganizare sectiile de dermatologie nu se restrang, ci se maresc si a dat exemplul sectiei de cardiologie in care doua ecografe sunt despartite de o simpla perdea.

"Nu sunt cabinete pentru ecografie. La cardiologie exista doua ecografe despartite de o perdea. Numarul de bolnavi in medie pe medic este de 40 internari pe luna si 30 sau 40 de internari pe zi. La dermatologie sunt 100 pe luna, aproape toate internari de o zi. Prima problema care trebuie rezolvata este Clinica universitara de Ddrmatologie. Va dati seama ca nu doreste nimeni sa-si paraseasca cabinetul personal. Scrie pe usa doctor cutare si as vrea sa-mi dati un exemplu de alt spital in care toti medicii au cabinete personalizate amenajate in spatiile spitalului unde lucreaza. Ne situam in ilegalitate cand ai in structura 25 de paturi si in realitate functionezi cu noua. Nu mai exista linie de garda acolo. Ma voi intalni cu sefii de sectii. Vreau 25 de paturi pe fiecare sectie de dermatologie”, a mai sustinut Ifrim.

Conferinta a continuat cu punctul de vedere al lui Razvan Nitu, directorul director general al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB).

El a aratat ca, in ciuda acestor probleme de la Colentina, spitalul a primit cea mai mare finantare dintre cele 19 unitati sanitare aflate in subordinea Primariei Capitalei.

"Intre 2009 si 2016 au fost alocati cei mai multi bani spitalului Colentina. Ar trebui sa intrebati fostele conduceri de ce nu arata cum ar trebui. Exista constatari ale managementul defectuos din trecut”, a sustinut Razvan Nitu.

