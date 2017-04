Politistii hunedoreni au deschis dosar pentru ucidere din culpa in cazul accidentului montan de sambata dupa-amiaza, cand si-au pierdut viata alpinistii Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi. Pana acum, politistii au audiat trei persoane care se aflau pe munte in momentul avalansei, ei luand in calcul inclusiv varianta ca aceasta sa fi fost provocata.

”Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si fac cercetari sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Hateg. Deja au fost audiate trei persoane. Este vorba despre seful grupului care se afla cu cele 50 de persoane pe munte si alti doi din grup care au intervenit in momentul avalansei pentru a-i ajuta pe cei care au fost loviti de caderea de zapada. Oricum, urmeaza ca absolut toate persoanele care se aflau pe munte sa fie audiate”, a declarat Laura Bradu, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, politistii iau in calcul mai multe variante.

”Se iau in calcul mai multe variante, e posibil ca zapada sa fi fost fortuita, e posibil ca avalansa sa fi fost provocata. Oricum, va trebui facuta o expertizare. Urmeaza sa se stabileasca daca se face cineva vinovat de acest accident”, a mai declarat Laura Bradu.

Duminica dimineata, salvatorii au urcat din nou pe munte pentru a incerca sa coboare trupurile celor doi copii care au murit izbiti de stanci in timpul avalansei.

”Sunt 18 salvamontisti si cinci jandarmi care au urcat la primele ore ale diminetii pe munte pentru a recupera cele doua trupuri ale copiilor decedati, insa traseul va dura 10 - 12 ore. Pe timp de vara traseul se face in patru ore, dar acum este dificil, mai ales ca a pornit si viscolul”, a declarat seful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.

Bodean a mai precizat ca grupul celor sapte surprinsi de avalansa era un grup individual fata de grupul celor 51 care faceau parte dintr-o scoala de ghizi. Initial, urmare a apelului la numarul de urgente 112, s-a crezut ca este vorba despre un singur grup.

Potrivit salvamontistilor, cei doi adolescenti care au murit pe munte fiind loviti puternic de stanci in momentul declansarii avalansei in Muntii Retezat sunt Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, cei doi fiind insotiti pe munte de catre tatii lor. Cei doi copii au multiple performante in alpinism si sunt foarte cunoscuti in domeniu, potrivit News.ro.

Cine este Dor Geta Popescu

Cei doi adolescenti care au murit in avalansa produsa, sambata dupa-amiaza, in Muntii Retezat, sunt Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, alpinisti renumiti, avand la activ numeroase recorduri mondiale si europene. Dor Geta Popescu avea in palmares sase recorduri mondiale si unul european, ea obtinand primul record la zece ani, in 2013, cand a devenit cea mai tanara alpinista din lume care a atins Varful Ararat (5.137 de metri). Erik Gulacsi a stabilit, in ianuarie 2017, un nou record european de varsta cand a atins varful Aconcagua, 6962 metri, la doar 12 ani.

Dor Geta Popescu avea in palmares sase recorduri mondiale si unul european. Ea a obtinut primul record cand avea 10 ani, in august 2013, devenind cea mai tanara alpinista din lume care a atins Varful Ararat (5.137 de metri). Pana atunci, recordul era de 12 ani si 6 luni si era stabilit de sora ei, in anul 2007.

Un an mai tarziu, in august 2014, Geta Popescu a reusit sa cucereasca Varful Damavand (5.671 de metri) din Iran, cel mai inalt vulcan al Asiei. Si in acest caz, Geta a depasit recordul surorii sale, stabilit in iulie 2008. In decembrie 2015, Dor Geta Popescu a reusit sa devina cea mai tanara alpinista din lume care a urcat pe Ojos del Salado (6.893de metri) la doar 12 ani depasind din nou recordul surorii ei din 2008.

In luna februarie a anului 2016 a obtinut un alt record mondial de varsta cand a urcat pe Aconcagua (6.962 de metri), cel mai inalt varf din America de Sus. A depasit astfel un record detinut inca din 2002 de o sportiva din America.

Dor Geta Popescu era legitimata la Clubul Sportiv Montan Altitudine din Rasnov, este campioana nationala la escalada si membra a Lotului National de Escalada – copii, din anul 2011. Detinea titlul de Cataratorul Anului in 2013, titlu acordat de Federatia Nationala de Escalada. A mai fost desemnata cel mai bun alpinist de altudine al anului 2015 si din nou in 2016.

Erik Gulacsi avea 12 ani si era si el un alpinist profesionist,. fiind coleg de club cu Dor Geta Popescu. Practica alpinismul de la varsta de opt ani si a reusit sa escaledeze cele mai inalte varfuri din Romania. Erik Gulacsi a reusit sa ajunga in august 2016 pe varful Elbrus la 5.642 de metri, devenind cel mai tanar baiat din Europa care a reusit acest lucru.

In ianuarie 2017, Erik Gulacsi a stabilit un nou record european de varsta cand a atins varful Aconcagua (6.962 metri), la doar 12 ani.

Sursa foto: Camelia Varsescu/Shutterstock.com