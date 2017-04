Patruzeci si trei de localitati, din sudul si estul judetului Vaslui, sunt in continuare fara energie electrica de mai de 48 de ore, din cauza furtunii de zapada din cursul noptii de joi spre vineri. Echipele distribuitorului de energie electrica au gasit pe teren peste 380 de stalpi rupti, din care 24 de inalta tensiune.

Alimentarea cu energie electrica este in continuare intrerupta, duminica, in 43 de localitati din sudul si estul judetului Vaslui, dupa ce retelele de distributie au fost afectate de caderile masive de zapada si de rafalele de vant, scrie News.ro.

In urma evaluarilor facute in teren, unde echipele Delgaz Grid ajung foarte greu din cauza drumurilor inaccesibile, peste 380 de stalpi din reteau electrica au fost gasiti rupti, principala magistrala afectata fiind cea care alimenteaza cu energie zona Murgeni - Falciu.

”In judetul Vaslui este o situatie speciala intrucat sunt rupti 24 de stalpi de inalta tensiune si 300 de stalpi de medie tensiune. Totodata sunt distrusi si peste 60 de stalpi de joasa tensiune, iar numarul acestora poate creste in functie de evolutia lucrarilor de reparatii. A fost securizata alimentarea cu energie electrica a municipiului Barlad, iar echipele Delgaz Grid lucreaza in continuare pentru realimentarea statiilor de transformare Murgeni si Falciu”, a declarat, duminica, resposabilul mass-media al Delgaz Grid, Cornel Zait.

Refacerea liniilor de medie tensiune din judetul Vaslui se va finaliza etapizat in cursul saptamanii viitoare, sustin reprezentantii Delgaz Grid, in functie de accesul in teren al echipelor de interventie. Majoritatea liniilor de medie tensiune se afla la distanta de drumuri rutiere, iar odata cu topirea zapezii accesul este dificil pentru utilaje.

Sursa foto: Pixabay.com