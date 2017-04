Primaria Capitalei vrea interzicerea folosirii animalelor salbatice si domestice in circuri si expozitii, propunerea urmand sa fie supusa aprobarii in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

La articolul 1 din proiectul de hotarare privind interzicerea folosirii animalelor in circuri si expozitii, care va fi supus aprobarii in sedinta CGMB din 27 aprilie, municipalitea se refera la animalele "apartinand subincregaturii vertebrate, indiferent de gradul de imblanzire, nascute in captivitate sau capturate din natura”, insa din expunerea de motive reiese ca este vorba doar de animalele salbatice, scrie News.ro.

"Spatiile in custile si tarcurile de circ si de expozitii nu pot acoperi necesitatile acestor specii care parcurg distante mari in libertate sau care traiesc in grupuri extinse in salbaticie. (...) Cele mai afectate sunt felinele mari, precum leii si tigrii”, se arata in expunerea de motive a proiectului.

Se folosesc bare metalice si socuri electrice pentru ca animalele sa faca diverse trucuri

Municipalitatea isi argumenteaza propunerea pe de-o parte pentru ca se folosesc bice, bare metalice si socuri electrice pentru ca animalele din circuri sa faca diverse trucuri pentru spectacole, fiind astfel predispuse la probleme de sanatate si de comportament, iar pe de alta parte pentru ca circurile nu asigura facilitati pentru bunastarea animalelor, existand inclusiv restrictii de hrana si apa, de miscare, dar si de interactiune.

Utilizarea de instalatii pliabile, improvizate si temporare in circurile ambulante creste riscul ca animalele sa evadeze, putand afecta grav lucratorii si publicul. Animalele din circuri prezinta un risc suplimentar pentru siguranta publica, deoarece acestea au instincte salbatice si nevoi care au demonstrat lipsa de predictibilitate Expunerea de motive

Initiatorii proiectului sustin ca detinerea animalelor in circuri nu este justificata nici etic, nici educational si nici din punctul de vedere al protectiei animalelor, fiind „imposibil ca circurile sa ofere animalelor conditii de viata corespunzatoare nevoilor lor native”.

Un alt argument invocat se refera la publicul format in majoritate din copii mici, care ar putea primi mesaje gresite sau periculoase din spectacol, precum violenta, cruzimea, teama de bici, executarea unor actiuni la comanda, urmarind imagini cu impact emotional.

Animalele, interzise in circuri in mai multe tari din lume

Municipalitea arata ca la baza propunerii stau inclusiv masurile luate in mai multe state membre ale Uniunii Europene, dar si in America de Nord, Centrala si de Sud, precum si in Australia si Asia, unde a fost interzisa complet sau partial utilizarea animalelor salbatice sau a animalelor de orice fel in circuri, spectacole si expozitii.

La proiectul de hotarare sunt atasate si punctele de vedere ale Federatiei Nationale Felinologice Romane si al Societatii Ilpan Jr, organizatorul evenimentului PetExpo, care sustin ca proiectul de hotarare, in forma in care se afla, poate crea confuzie la nivel de interpretare a textului, afectand, astfel, organizarea tuturor expozitiilor si altor evenimente cu animale domestice.

"Pe teritoriul municipiului Bucuresti se organizeaza periodic competitii, expozitii, atat nationale, cat si internationale, canine, feline, cabaline etc. Aceste manifestari au atat o latura competitionala, cat si una de informare si educare a publicului si nu incalca in niciun fel prevederile Legii 205/2004 privind protectia animalelor. Ele reprezinta concursuri de frumusete la care participa animale microcipate, inregistrate in asociatii, federatii nationale si internationale, care pe durata evenimentului sunt evaluate de arbitri, beneficiaza de hrana si apa, precum si de asistenta veterinara, nefiind supuse la niciun fel de suferinte fizice sau psihice”, sustine Federatia Nationala Felinologica Romana.

La randul sau, organizatorul evenimentului PetExpo, care se desfasoara de noua ani in Bucuresti, arata ca acest eveniment este dedicat exclusiv bunastarii animalelor, iar acestea nu sunt supuse neplacerilor sau chinurilor. Mai mult, sustine organizatorul, in fiecare an, in cadrul PetExpo, au loc adoptii.

Cele doua asociatii propun modificarea articolul 1 din proiectul de hotarare prin introducerea sintagmei "animale salbatice, indiferent de gradul lor de imblanzire”, precum si exceptarea de la proiect a expozitiilor, spectacolelor sau a altor evenimente la care participa animale de companie insotite de stapanii lor.

La sfarsitul lunii ianuarie, CGMB a aprobat in unanimitate un alt proiect prin care dresura de animale a fost eliminata din obiectul de activitate al Circului Globus.

Potrivit hotararii adoptate in 30 ianuarie de CGMB, din Regulamentul de organizare si functionare al Circ&Variete Globus au fost eliminati termenii "dresura" si "turul menajeriei".

Animalele aflate in responsabilitatea Circ&Variete Globus Bucuresti vor fi relocate, in baza unui protocol incheiat intre aceasta institutie si Fundatia Vier Pfoten, in termen de cel mult sase luni de la data intrarii in vigoare a hotararii. Administratia circului este obligata sa asigure animalelor conditiile de bunastare in cele sase luni.

11 animale au murit in urma unui incendiu la un adapost al Circului Globus

Proiectul a fost propus dupa ce, in 12 ianuarie, 11 animale, intre care doi tigri, au murit, in urma unui incendiu la un adapost al Circului Globus. Pompierii au reusit sa salveze atunci alte peste 20 de animale, intre care tigri, camile si ponei.

In martie 2016, Fundatia Vier Pfoten reclama ca un elefant si un hipopotam ai circului ambulant Americano Vargas sunt tinuti in parcarea unui hipermarket din Capitala, in stare deplorabila, acestea fiind printre animalele folosite de fostul primar Radu Mazare, in 2014, in timpul carnavalului de la Mamaia.

Organizatia pentru protectia animalelor a facut atunci o sesizare la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, solicitand sa faca un control la circul ambulant.

Tot atunci, organizatia a relansat campania “Stop It! Fara animale salbatice in circuri”, avand ca principal scop adoptarea legii care sa interzica reprezentatiile cu animale salbatice pe teritoriul Romaniei.

