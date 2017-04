Initiata in 2005, Saptamana Europeana a Imunizarii se desfasoara in acest an in saptamana 24 - 30 aprilie, sub sloganul "Vaccinurile sunt eficiente!", campania vrand sa sublinieze necesitatea cresterii ratei de vaccinare, anunta organizatorul actiunii la nivel national, Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, potrivit News.ro.

Romania, pe lista tarilor in care a scazut foarte mult rata de vaccinare

Imunizarea este un factor important in procesul de preventie a unui numar semnificativ de boli transmisibile, a dizabilitatii si chiar a decesului, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Romania se afla pe lista tarilor in care, in ultimii ani, a scazut ingrijorator de mult rata de vaccinare, sub cea recomandata, de 95%, arata statisticile. O situatie alarmanta este si epidemia de rujeola cu care se confrunta tara noastra, a precizat sursa citata.

Desi rujeola este una dintre cele mai periculoase boli prevenibile prin vaccinare, rata acoperirii cu vaccinul impotriva rujeolei, a rubeolei si a oreionului (RRO), dozele 1 si 2 s-au modificat considerabil, in perioada 2005-2015, in Romania. Daca din 2005 pana in 2008, rata vaccinarii cu RRO1 si RRO 2 se afla peste 95%, in anul 2009, vaccinarea cu RRO2 a scazut sub 95%, ramanand insa peste limita de 90%. Din 2010, rata vaccinarii impotriva acestor boli transmisibile s-a aflat constant sub 95%, iar in 2015 aceasta a scazut dramatic: la 85,8%, in cazul vaccinului RRO1 si la 67%, in cazul vaccinului RRO2 Biroul pentru Romania al OMS

Problema nevaccinarii corespunzatoare impotriva rujeolei si a rubeolei este semnalata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii si la nivelul Regiunii Europene, aceasta fiind, in prezent, una dintre principalele provocari pentru sanatatea publica.

Scaderea ratei vaccinarii a condus la epidemii in aceasta zona care, altfel, ar fi putut sa fie prevenite, conform specialistilor. De altfel, rujeola este una dintre cauzele principale de deces in randul copiilor. In 2015, pe plan global s-au inregistrat 134.200 de decese asociate rujeolei. Totusi, prin imunizare impotriva rujeolei, intre 2000 si 2015 au fost prevenite aproximativ 20,3 milioane de decese. Saptamana Europeana a Imunizarii vine sa sublinieze importanta responsabilizarii populatiei asupra necesitatii imunizarii, unul dintre principalele obiective ale initiativei fiind cresterea ratei de vaccinare in randul copiilor. Mai mult, campania atrage atentia asupra importantei vaccinarii si altor categorii de populatie vulnerabile, pentru a se crea un mediu protejat impotriva bolilor prevenibile prin vaccinare Organizatia Mondiala a Sanatatii

Parintii sunt avertizati ca informarea asupra vaccinarii trebuie sa fie facuta responsabil, corect si din surse avizate. De altfel, mesajele Organizatiei Mondiale a Sanatatii in cadrul Saptamanii Europene a Imunizarii cu privire la importanta vaccinarii copiilor vizeaza responsabilizarea parintilor, punctand dreptul la viata sanatoasa al copilului, in care imunizarea are un rol esential.

Riscul de complicatii grave din cauza bolilor ce pot fi prevenite prin vaccinare, ridicat la copiii sub 5 ani

Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia ca riscul copiilor sub 5 ani de a face complicatii serioase si chiar de a deceda din cauza bolilor prevenibile prin vaccinare este foarte ridicat, subliniind ca daca este administrat in acord cu planul de vaccinare al fiecarei tari, vaccinul ofera cea mai buna protectie posibila.

Pe langa evidentierea aspectelor referitoare la importanta vaccinurilor administrate copiilor, campania dedicata Saptamanii Europene a Imunizarii 2017 vizeaza si problematica vaccinarii la adolescenti, la adulti si la cei care lucreaza in domeniul medical, care sunt expusi unui risc ridicat de a contracta boli contagioase si de a le transmite pacientilor.

