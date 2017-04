Premierul Romaniei a vorbit despre problemele create de lipsa medicamentelor in randul romanilor si despre lipsa unei solutii salvatoare.

"De ani de zile discutam despre disponibilitatea medicamentelor pe piata, daca romanii gasesc medicamentele in farmacii, daca le gasesc in spitale sau trebuie sa si le cumpere singuri. Am avut pacienti care au murit din cauza lipsei medicamentelor, tineri sau batrani care au murit din cauza acestor lipsuri pentru bolile grave, in special pentru cancer. Am avut copii nevaccinati. Am avut si avem bolnavi cronici care au suferit. Medicamente simple, dar fara de care nu pot trai", a precizat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a vorbit si despre o neasumare a acestor probleme si despre un progres prea mic, neindeajuns pentru rezolvarea problemelor.

"Producatorii, personalul medical, asociatiile sau organizatiile de pacienti au dat vina unii pe ceilalti sau au asteptat ca fiecare dintre ceilalti sa vina cu solutia salvatoare. Aceasta nu a venit. Au fost rezolvate in schimb probleme punctual. A existat progres, dar un progres care nu a dus la rezolvarea in intregime a problemelor sistemului", a afirmat Grindeanu.

Premierul a vorbit si despre activitatea pe care Guvernul a desfasurat-o de la instalare cu privire la sistemul medical.

"In cele cateva luni, de la instalarea acestui nou Guvern, am facut cateva lucruri. Ne-am uitat la preturile medicamentelor, la modul de introducere, la mecanismele de prescriere, ne uitam la modalitati de incurajare a medicamentelor generice cu pret mic, la medicamentele folosite zilnic de milioane de romani, dar nu putem spune ca suntem aproape de momentul in care orice roman are acces la medicamente pentru orice boala" a completat premierul.