Deputatii au adoptat, marti, o Ordonanta de Urgenta cu doua amendamente, prin care se maresc soldele si salariile primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a precizat ca majorarea cu 30% a indemnizatiilor alesilor locali nu va afecta in niciun fel legea salarizarii unitare. Mai mult, a spus ea, dupa ce proiectul va intra in vigoare, alesii locali vor avea venituri "mult, mult mai bune".

Intrebata daca majorarea cu 30% a indemnizatiilor alesilor locali va afecta legea salarizarii unitare, ministrul a raspuns negativ.

„Nu va afecta, pentru ca in legea salarizarii, oricum, primarii, presedintii de CJ si vicepresedintii de CJ vor avea salarii peste ceea ce s-a votat azi. A fost un amendamnet al unui coleg deputat de la PNL pe care l-am sustinut in comisie, pe de-o parte pentru ca nu are implicatie asupra bugetului de stat (...) si, in al doilea rand, este o reparatie pentru ca au crescut salariile in administratia publica locala cu 20%, dar nu si indemnizatiile celor mai importanti oameni din administratie, primarii si presedintii de CJ”, a raspuns Olguta Vasilescu, potrivit News.ro.

Ea a sustinut ca actuala lege prin care s-au majorat indemnizatiile alesilor locali mai opereaza pana cand va intra in vigoare legea salarizarii unitare.

Aceasta lege mai opereaza timp de o luna, doua luni, pana la aparitia legii salarizarii unitare. Salariile alesilor locali vor fi mult, mult mai bune decat ceea ce s-a votat astazi Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu

Vasilescu si-a exprimat speranta ca presedintele Klaus Iohannis nu va avea vreun motiv pentru care sa se opuna promulgarii actului normativ.

„Nu cred ca are vreun motiv Klaus Iohannis sa se opuna la o lege care prevede cresterea indemnizatiilor primarilor, cu atat mai mult cu cat a fost si dumnealui primar inainte sa fie presedinte”, a conchis Lia Olguta Vasilescu.

Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 9/2017 prin care indemnizatiile consilierilor locali si judeteni, primarilor si viceprimarilor si presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene sunt majorate cu 30% a fost adoptat, marti, de Camera Deputatilor, cu 212 voturi „pentru”, 33 de voturi „impotriva” si 8 abtineri.

Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.

