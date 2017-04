Patru spitale din Romania au fost dotate cu echipamente medicale de diagnosticare precoce in oncologia pediatica, in cadrul unui proiect cu finantare norvegiana. Scopul proiectului este imbunatatirea sanatatii publice prin reducerea inegalitatii in domeniul sanitar.

Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca, Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucuresti, Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu” Timisoara si Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii "Sf. Maria” din Iasi sunt cele patru centre dotate cu echipamente medicale in valoare de 5,6 milioane de euro, bani proveniti dintr-o finantare norvegiana, potrivit coordonatorului proiectului, Catalin Vlad, potrivit News.ro.

Proiectul cu finantare printr-un grant norvegian si-a propus imbunatatirea sanatatii publice prin reducerea inegalitatii in domeniul sanitar. S-a derulat in patru centre de profil, in unitati medicale din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi. Am dorit crearea unor centre dotate pentru diagnosticul precoce al pacientilor din domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice, astfel incat sa putem stabili un tratament oncologic multidisciplinar. Proiectul urmareste evolutia pacientilor pe perioada tratamentului si post tratament. S-au achizitionat trei RMN-uri, dotate cu sistem de monitorizare la distanta si aparate de anestezie pentru Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi, un ecograf la Timisoara, si au fost instruiti 289 de specialisti, medici, asistente si infirmiere Catalin Vlad

Patriciu Achimas-Cadariu, conferentiar universitar la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta”, a explicat ca noua aparatura ii ajuta in special pe copii, care de acum inainte pot fi monitorizati de la distanta.

"Am avut gandul la micii nostri pacienti. Deoarece Institutul Oncologic Cluj-Napoca se ocupa si de cancerele rare, ne-am gandit ca resursele umane in aceasta specialitate sunt deficitare si ne-am gandit cum sa facem ca ele sa ramana in tara', a explicat Patriciu Achimas-Cadariu.

Sursa foto: Spotmatik Ltd/Shutterstock