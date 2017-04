Transportatorii si taximetristii din Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania au protestat in fata Guvernului, nemultumiti fiind de ”pirateria din piata”. Reprezentantii COTAR si cei ai Guvernului au semnat, miercuri, un protocol conform caruia in maximum 30 de zile va fi promovat un proiect de OUG pentru modificarea legii privind transportul in regim de taxi.

UPDATE ora 12.50 Protestul organizat de transportatori in Piata Victoriei s-a incheiat , iar circulatia a fost reluata in Piata Victoriei, potrivit News.ro.

Transportatorii au renuntat la protest dupa ce delegatia acestora primita la Guvern a ajuns la un acord privind privind promovarea Ordonantei de Urgenta (OUG) pentru modificarea Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, care ar urma sa fie adoptata in maximum 30 de zile.

Va fi promovat, in maxim de 30 de zile, proiectul OUG de modificare a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, transmis in consultare prealabila de catre MInisterul Transporturilor (...) catre Ministerul de Interne si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei. Proiectul a fost intocmit in urma discutiilor cu reprezentantii COTAR din 10 martie 2017. Se va mentine dialogul pentru rezolvarea celorlalte probleme cu care se confrunta transportatorii, inclusiv atribuirea traseelor Bucuresti-Ilfov. Sub rezerva deplina a acestor conditii, reprezentantii COTAR renunta la actiunile de protest din 26, 27 si 28 aprilie COTAR

Protestul taximetristilor s-a incheiat in jurul orei 12.00, cand circulatia in Piata Victoriei - restrictionata incepand cu ora 5.00 - a fost reluata.

Protestul a inceput in jurul orei 9.00, iar la acesta au luat parte aproximativ 800 de persoane, majoritatea taximetristi, care au venit in Piata Victoriei cu masinile - circa 600 de taxiuri si 90 de microbuze -, manifestantii solicitand in principal interzicerea Uber, masuri mai dure impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane si majorarea tarifului taxiurilor din Bucuresti.

UPDATE ora 11.40 O parte a transportatorilor care protestau in Piata Victoriei fata de pirateria din domeniul transportului de persoane au parasit Piata Victoriei in jurul orei 11.20. Ei ar fi ajuns la un acord cu Guvernul privind promovarea OUG pentru modificarea a doua articole de lege care sanctioneaza activitatea neautorizata de transport, au spus taximetristii, potrivit News.ro.

”Protestul s-a cam terminat, delegatia care a fost la Guvern a ajuns la un acord cu ministrul Petrea privind promovarea ordonantei”, au declarat taximetristii.

UPDATE ora 10.35 O delegatie a transportatorilor a fost primita la Guvern de ministrul Consultarii Publice si al Dialogului Social, Gabriel Petrea, potrivit News.ro. Aproximativ 600 de taxiuri, 90 de microbuze si 800 de persoane s-au strans in fata sediului Guvernului la ora 10.00, la protestul transportatorilor impotriva Uber si a pirateriei din domeniul transportului de persoane.

Protestul taximetristilor a fost autorizat de Primaria Capitalei si se va desfasura intre orele 9.30 si 21.00.

Transportatorii acuza ca proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea a doua articole din Legea 38/2003 s-a blocat pe traseul de avizare si cer scoaterea in afara legii a tururor platformelor online care fac servicii de transport de persoane nedeclarat, nefiscalizat si neautorizat conform legislatiei in vigoare, potrivit News.ro.

Cerem scoaterea in afara legii a platformelor tehnologice online care presteaza servicii de taximetrie in mod neautorizat, asa cum s-a intamplat in tarile europene, unde statul a vrut sa-si protejeje transportatorii autorizati. Cerem scoaterea in afara legii a tururor platformelor online care fac servicii de transport de persoane nedeclarat, nefiscalizat in Romania si neautorizat conform legislatiei in vigoare. Cerem scoaterea in ilegalitate a tuturor firmelor care fac transport regulat, pe rute pentru care nu au participat la licitatii si nu au castigat dreptul de a le opera, conform legii COTAR

Circulatie restrictionata in Bucuresti din cauza protestului

Potrivit Politiei Romane, circulatia rutiera va fi restrictionata pe Soseaua Kiseleff de la Piata Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei, respectiv pe Sos. Kiseleff de la Piata Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere (zona centrala), permitandu-se permanent circulatia pe Strada Arhitect Ion Mincu. Traficul ar putea fi restrictionat si pe Strada Paris si pe breteaua care leaga Bulevardul Iancu de Hunedoara de Piata Victoriei.

Restrictiile se vor aplica pana la ora 22.00.

Circulatia in Piata Victoriei va fi resistematizata incepand cu ora 5.00, prin asigurarea traficului rutier, doua benzi pe sens in fata cladirii Guvernului, intre bulevardul Aviatorilor si Calea Victoriei, respectiv bulevardul Lascar Catargiu. Traficul rutier se va desfasura pe Calea Victoriei, bulevardul Ion Mihalache, strada Buzesti si bulevardul Lascar Catargiu Politia Romana

Rutele ocolitoare vor fi Arcul de Triumf - strada Constantin Prezan - Piata Charles de Gaulle - Calea Dorobanti si Piata Presei Libere - Piata Montreal - bulevardul Marasti - bulevardul Ion Mihalache.

CITESTE SI: O discutie savuroasa cu reprezentantii taximetristilor: despre legea ca o jungla, problemele cu pretul, saga competitiei cu UBER

Sursa foto: Agerpres / Cristian Nistor