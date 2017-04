Statul va face in acest an primele plati in baza punctelor de despagubire emise de Autoritatea pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), o transa anuala fiind limitata la 20% din valoarea totala a punctelor detinute de catre o singura persoana. Romanii care insa nu vor sa fie despagubiti esalonat, pe o perioada de cel putin cinci ani, isi pot vinde direct punctele, obtinand plata pe loc, dar si un pret mai redus fata de valoarea nominala a acestora.

In piata punctelor ANRP, la cumparare se afla fondul de investitii Alpha Quest, lansat de o parte din fostii analisti ai casei de brokeraj Wood&Co, precum si mai multe persoane fizice.

„Puteti sa le spuneti pe nume: samsari. Spre deosebire de celelalte persoane din piata, noi suntem exclusiv cumparatori, nu intermediem. Ne consideram o alternativa la platile de stat, nu ne substituim statului”, spune Ovidiu Fer, partener in cadrul fondului de investitii Alpha Quest.

Fondul desfasoara o oferta publica de cumparare in perioada 8 februarie – 30 aprilie, oferind 0,5 lei pentru un punct ANRP (50% din valoarea nominala). Alpha Quest este un SICAV (societate de investitii cu capital variabil) maltez, ce are in spate banii unor investitori straini institutionali si persoane fizice. Potrivit reprezentantilor fondului, Alpha Quest vizeaza atat investitiile in puncte ANRP, cat si alte investitii de tip private equity/venture capital. Fondul a achiztionat in oferta "cateva zeci de milioane" de puncte ANRP. "Din ce ne-au spus, persoanele care au vandut, au facut-o pentru ca exista riscul ca statul sa aiba constrangeri bugetare, iar acest lucru se traduce printr-o posibilitate ridicata de amanare a unor transe si de taxare chiar si pentru primii detinatori ai punctelor", mentioneaza partenerul Alpha Quest.

Ovidiu Fer a fost anterior seful departamentului de analiza al Wood&Co in Romania, timp in care a structurat si listat pe Bursa din Viena un produs warrant cu suport in actiuni Fondul Proprietatea, inainte ca acestea sa fie listate. Lansarea produsului a determinat formarea primului pret „de piata” al actiunilor FP, in conditiile in care pana la acel moment titlurile se tranzactionasera doar in piata gri.

Consultanta Alpha Quest este asigurata de Vlad Neacsu, fost broker in cadrul Raiffeisen Capital& Investment si fost manager de portofoliu Allianz Tiriac Pensii Private.

„Anterior ofertei am preluat 150 de milioane de puncte si pot spune ca vom cumpara si in anii urmatori, dupa inchiderea actualei oferte de cumparare, deoarece procesul de restituire din Romania va fi unul de durata”, mentioneaza Ovidiu Fer.

Potrivit acestuia, Alpha Quest mizeaza si pe achizitionarea de puncte de la persoanele care au obtinut deja un titlu de plata pentru 20% din punctele detinute. „Pentru a putea sa isi vanda restul de puncte ramase, persoanele in cauza trebuie sa solicite un nou certificat care sa ateste noul numar de puncte ramase si acestea se pot tranzactiona in acelasi mod simplu”.

Fostii proprietari care detin puncte ANRP au in prezent mai multe alternative de valorificare: acestia le pot vinde direct incasand banii imediat, pot astepta minim cinci ani sa fie despagubiti cu numerar de catre stat, sau pot astepta o serie de licitatii pentru terenuri pe care statul teoretic ar trebui sa le organizeze in urmatorii ani.

„Sunt pesimist cand vine vorba de licitatii.Trebuiau organizate de la inceputul anului trecut; mai multe termene au fost prorogate, iar multe proceduri preliminare sunt inca departe de a fi finalizate. Avem toate ingredientele unui potential esec si personal cred ca intr-acolo ne indreptam cu licitatiile”, a concluzionat Ovidiu Fer.

Sursa foto: Shutterstock