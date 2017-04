Romania avea, la inceputul acestui an, 22,223 milioane de locuitori inregistrati oficial dupa domiciliu, in scadere cu circa 19.000 comparativ cu inceputul anului 2016, iar imbatranirea populatiei a accelerat semnificativ, potrivit datelor INS.

La 1 ianuarie 2016, numarul de persoane inregistrate cu domiciliul in Romania era de 22,242 milioane, in scadere de la 22,279 milioane la inceputul lui 2015, potrivit News.ro.

Datele oficiale arata ca 56,3% din populatie locuieste la orase, iar 51,2% dintre locuitori sunt femei.

Totusi, datele sunt diferite de cele obtinute in urma recensamantului din 2011, care indicau faptul ca Romania are o populatie reala mult mai mica, de circa 20 de milioane de locuitori.

Diferenta provine din nedeclararea schimbarilor de domiciliu de catre romanii care pleaca in alte state si care raman inregistrati in continuare in registrele romanesti, spun statisticienii.

Fenomenul de imbatranire a populatiei s-a accentuat

Emigratia si natalitatea scazute inrautatesc in continuare situatia demografica a Romaniei.

Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu 269.000 persoane populatia tanara de 0-14 ani Institutul National de Statistica

La inceputul acestui an, 3,55 milioane de romani aveau varsta peste 65 de ani, in timp ce numarul de copii cu varsta de cel mult 14 ani era de doar 3,281 milioane, raportul fiind considerat unul ingrijorator de catre demografi.

Sursa foto: Diego Vito Cervo | Dreamstime.com