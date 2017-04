Procesul de fabricare a unui vaccin, din momentul achizitiei materiei prime si pana cand acesta ajunge sa fie distribuit, este unul complex, supus unei testari riguroase realizate de producator, de autoritatile din tara care produc vaccinul, dar si de autoritatile din tara in care se distribuie vaccinul. Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda o acoperire vaccinala de 95%, insa conform Societatii Romane de Microbiologie, Romania inregistreaza procente sub 75%.

„Perioada de productie a unui vaccin dureaza intre 3 luni si 2 ani in functie de tipul vaccinului. Pe tot parcursul procesului de fabricare vaccinul este testat de sute de ori pentru a se asigura calitatea si eficienta acestuia. Un vaccin a carui productie a fost demarata in trimestrul 1 al acestui an, va fi gata pentru distributie in trimestrul 4 al anului 2019. Tocmai de aceea este important ca anticiparea nevoii de vaccinare sa fie una conform cu realitatea si transmisa producatorilor in timp util", a precizat Liviu Popescu, director relatii externe Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM).

Mentinerea unui nivel ridicat de acoperire vaccinala contribuie la pastrarea imunitatii de grup si, implicit, la protejarea celor care nu pot fi imunizati pentru ca inca nu au ajuns la varsta necesara pentru a li se administra un anumit vaccin sau pentru ca starea lor de sanatate nu permite imunizarea.

"Este nevoie de un nivel mai mare de predictibilitate in ceea ce priveste achizitia de vaccinuri si de un dialog constant cu producatorii de medicamente, astfel incat acestia sa poata ajusta planul de productie si livra vaccinurile in timp util. Fara aceasta predictibilitate, orice tara se poate confrunta cu o criza a vaccinurilor”, a adaugat Liviu Popescu.

