Primariile de sector vor putea majora impozitul pe cladiri si terenuri cu pana la 500% pentru imobilele si terenurile neingrijite, situate in intravilan, potrivit unui proiect de hotarare adaugat suplimentar pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

"Potrivit art. 489, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan”, se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare, potrivit News.ro.

Proiectul a fost aprobat cu 36 de voturi. Grupul USR s-a abtinut de la vot, consilierii spunand ca au primit proiectul in timpul sedintei de consiliu, chiar in momentul in care se vota adaugarea acestuia pe ordinea de zi, neavand, astfel, timp sa il studieze. Proiectul nu se regaseste nici pe site-ul primariei.

Sursa foto: Awargula | Dreamstime.com