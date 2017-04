Transportatorii si taximetristii care fac parte din Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania au protestat, in fata Guvernului, cerand "scoaterea in afara legii a platformelor tehnologice online care presteaza servicii de taximetrie in mod neautorizat”. In replica, reprezentantii UBER sustin ca, in urma discutiei avute cu membri ai Executivului, au primit „asigurari ca modificarile aduse legii taximetriei nu vor afecta in nicio masura serviciul UBER si nici soferii parteneri”.