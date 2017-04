Traficul pe Valea Prahovei este aglomerat, vineri la pranz, pe sensul de urcare spre munte. Politistii le recomanda soferilor sa foloseasca variante alternative catre Brasov si Sinaia, respectiv DN 1A, prin Cheia, si DN 7, prin Targoviste. Politistii atrag atentia ca si pe A2 Bucuresti - Constanta se va aglomera traficul, in conditiile in care numerosi turisti vor pleca in minivacanta de 1 Mai.