Simona Halep, locul 5 WTA si cap de serie numarul 4, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-1, pe sportiva letona Anastasija Sevastova, locul 26 WTA, calificandu-se in premiera in acest an in semifinalele unui turneu, la Porsche Tennis Grand Prix.

Simona Halep a inceput tarziu, dupa ora locala 22.00, sfertul de finala de la Stuttgart si a aratat o usoara lipsa de concentrare la debut, fiind cu gandul, poate, la acel dublu 6-0, de anul trecut, din finala de la Bucuresti. Fara calitati fizice impresionante, Sevastova este o jucatoare experimentata, sireata, cu executii surpinzatoare. Letona are insa o oarecare lejeritate in anumite momente si caderi in evolutie, iar Halep a stiut cand sa o penalizeze, impunandu-se fara probleme, potrivit News.ro.

In primul set, Simona Halep a condus cu 3-1, dupa un break in ghemul al patrulea, dar Sevastova a facut rebreak. Nici in urmatoarele trei ghemuri jucatoarele nu si-a fructificat serviciul. Aceasta serie a fost intrerupta de jucatoarea romana, la scorul de 5-3, cu un seviciu solid, care a pus capat setului, cu 6-3, dupa 31 de minute de joc.

Simona Halep si-a continuat evolutia buna in setul secund, castigand patru ghemuri la rand. A facut apoi o pauza, permitandu-i adversarei sa ia un ghem, pe propriul serviciu, apoi romanca a incheiat conturile, cu 6-1, dupa o ora de joc.

In faza urmatoare, Halep o va intalni, sambata, nu inainte de 19.30, pe Laura Siegemund, locul 49 WTA, care a trecut, in sferturi, dupa un meci-maraton, de peste trei ore, de sportiva ceha Karolina Pliskova locul 3 WTA si cap de serie numarul 2. Germana a invins-o clar pe Halep anul trecut, tot la Stuttgart, cu scorul de 6-1, 6-2, in optimile de finala.

In cealalta semifinala vor evolua, sambata, de la ora 17.00, sportiva franceza Kristina Mladenovic, locul 19 WTA, si rusoaica Maria Sarapova, fara clasament WTA, beneficiara a unui wild card. Calificarea in penultimul act este recompensata la Porsche Tennis Grand Prix cu 30.563 de euro si cu 185 de puncte WTA. In urma rezultatelor din turneul de la Stuttgart, Halep o va depasi pe Dominika Cibulkova din Slovacia si va reveni pe locul 4 WTA, in ierarhia care va fi publicata luni.

Sursa foto: Gabriel Mitrache / Shutterstock