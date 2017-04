Actorul se intorcea in Statele Unite ale Americii dupa o vacanta petrecuta in orasul Cabo San Lucas din Mexic, potrivit News.ro. "Charlie se afla in avionul sau privat, intorcandu-se din Cabo San Lucas… si a trebuit sa se opreasca in San Diego pentru verificare. Au luat toate bagajele din avion si au adus caini antidrog care s-au plimbat prin avion si printre bagaje. Un caine a mirosit o valiza aflata pe asfalt. Aceasta a fost deschisa, dar s-a dovedit a fi o alarma falsa", a spus o sursa pentru RadarOnline.com.

Charlie Sheen a cooperat cu autoritatile, parasind avionul si vorbind cu ofiteri in timp ce astepta pe asfalt. Dupa ce perchezitia a fost finalizata, actorului a primit permisiunea de a-si continua calatoria.

Recent, Charlie Sheen a vorbit despre faptul ca a fost diagnosticat cu HIV, in speranta ca va contribui la cresterea nivelului de constientizare a publicului in legatura cu virusul care provoaca SIDA. Insa, actorul a recunoscut, anterior, ca s-a gandit sa se sinucida imediat dupa ce a aflat diagnosticul.

"In ziua in care am primit diagnosticul am vrut sa ma impusc, dar mama mea era acolo. Nu as fi facut asta in fata ei si nu as fi permis ca ea sa ma gaseasca. Acum ma simt bine. Sunt recunoscator. Simt ca le dau curaj multor persoane care au primit acelasi diagnostic", a spus actorul.

Carlos Irwin Estévez, nascut pe 3 septembrie 1965, cunoscut sub numele de scena Charlie Sheen, este un celebru actor american, cunoscut in special pentru rolurile sale din serialele "Doi barbati si jumatate/ Two and a half Men" si "Anger Management". In anul 2010 Charlie Sheen a fost cel mai bine platit actor din industria de televiziune, cu un salariu de 1,8 milioane de dolari pentru fiecare episod din "Doi barbati si jumatate".

Viata privata a actorului Charlie Sheen a fost insa marcata de numeroase probleme cu justitia, cauzate de consumul de alcool si stupefiante, dar si din cauza unor episoade de violenta domestica. Din acest motiv, starul american a fost concediat in martie 2011 de CBS si Warner Bros din serialul "Two and a Half Men".

Sursa foto: Jaguar PS / Shutterstock