Jucatoarea Simona Halep a declarat, la Stuttgart, unde a fost eliminata in semifinale de Laura Siegemund, ca adversara sa a jucat foarte bine si ritmul a fost dificil, astfel ca nu a putut sa domine, informeaza wtatennis.com .

"Ritmul a fost dificil. Stiam dinaintea meciului ca va fi astfel. Nu am putut sa domin. Am revenit, am ramas puternica pana la final, dar adversara mea a jucat foarte bine", a spus Simona Halep, potrivit News.ro.

Siegemund a declarat ca in succesul ei a contat si sustinerea spectatorilor. "Cred ca este o combinatie intre sustinerea spectatorilor si suprafata. Este o combinatie care ma face sa joc cel mai bun tenis al meu. Aceasta suprafata mi se potriveste. Permite varietate, dar si poti sa pui presiune pe adversare", a afirmat ea.

Simona Halep, locul 5 WTA si cap de serie numarul 4, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-4, 7-5, de Laura Siegemund, locul 49 WTA, in semifinalele turneului de la Stuttgart. Laura Siegemund a invins-o pe Halep si anul trecut, tot la Stuttgart, cu scorul de 6-1, 6-2, in optimile de finala.

