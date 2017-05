Peste 70.000 de persoane s-au angajat in primele trei luni ale anului 2017 prin programul national al fortei de munca.

Cele mai multe persoane care s-au angajat prin programul national al fortei de munca au peste 45 de ani, potrivit datelor ANOFM, citate de Agerpres. 27% au varsta intre 35 si 45, 23% au intre 25 si 35 de ani, iar 15% sunt tineri sub 25 de ani.

Cele mai multe persoane provin din mediul urban, 38.679 (54%), iar 32.262 din mediul rural (45%).

Conform lunilor precedente, cele mai multe persoane ocupate sunt de sex masculin, 41.300.

Nivelul de pregatire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de munca arata ca cele mai multe au studii liceale (22.076), profesionale (18.904), gimnaziale (15.770), 8.048 fiind cu studii universitare.

Judetele cu cele mai multe persoane angajate sunt Timis (5.595), Bucuresti (4.958), Suceava (4.019), Hunedoara (3.360) si Neamt (3.307).

"Astfel, in perioada ianuarie — martie 2017 au fost incluse in masuri active 163.150 de persoane; 110.826 au beneficiat de mediere in vederea incadrarii pe unul dintre locurile de munca vacante declarate de angajatori la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, 90.332 au beneficiat de informare si consiliere, 83 de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri", conform ANOFM.